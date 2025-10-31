সরকারের কাছে জানতে চাই, আমাকে বিদেশে যেতে দেওয়া হলো না কেন: সাবেক প্রতিমন্ত্রী মিলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে যাওয়ার সময় রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইমিগ্রেশন পুলিশের ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তাঁর বিদেশযাত্রা কেন আটকে দেওয়া হলো, তার ব্যাখ্যা তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে চেয়েছেন।
মিলন বলেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। আমাকেও অপ্রত্যাশিতভাবে বিদেশে যেতে না দেওয়ার ঘটনা অতীতের সেই ন্যক্কারজনক স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে।’
আজ শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এসব কথা বলেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল এহছানুল হক মিলনের। সে সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেয় ইমিগ্রেশন পুলিশ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইমিগ্রেশন পুলিশের এক কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেছিলেন, তাঁর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এই ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে মিলন বলেন, ‘অতীতে বিরোধীপক্ষের কাউকে বিদেশ গমন করতে না দেওয়া অত্যাচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে আমি ও আমার পরিবারসহ বিএনপি তথা ভিন্নমতাদর্শী ব্যক্তিদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের ইতিহাস রয়েছে। আমি বর্তমান সরকারের কাছে জানতে চাই, কেন আমাকে বিদেশ যেতে দেওয়া হলো না? এই সরকার মহান চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সরকার। আমার দল বিএনপি শুরু থেকেই প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে।’
মিলন আরও বলেন, ‘আমি ২০ অক্টোবর থেকে চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে অবস্থান করছিলাম। সেখানে অবস্থানকালেই জানতে পারি, বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের বৈঠকে আমাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। দলের নির্দেশনা পেয়ে আমি চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখে ২৫ অক্টোবর ব্যাংকক থেকে ঢাকায় ফিরে আসি। দলীয় ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করি। ৩০ অক্টোবর পুনরায় ব্যাংককে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রওনা হই। যাত্রাকালীন সময়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন কাউন্টারে জানতে পারি, আমার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণ জানতে চেয়ে কোনো সদুত্তর পাইনি।’
সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই সরকারের কোনো সংস্থা বা বিভাগ কারও ভুল তথ্যে বা ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হবে না। আমিসহ দেশের সব নাগরিকের অধিকার রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশা রাখি।’
১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নে সংসদ সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হন মিলন। পরে ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে পরাজিত করে তিনি পুনরায় এমপি নির্বাচিত হন এবং পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রাজশাহী মহানগরের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ৬ মাসের জন্য ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির অনুমোদন দেন।
এতে আহ্বায়ক করা হয়েছে সদ্য বিলুপ্ত সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোবাশ্বের আলীকে। আর সদস্যসচিব করা হয়েছে জুলাই যোদ্ধা আতিকুর রহমানকে। এ ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার মো. মোবাশ্বের হোসেনকে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, মাহফুজুর রহমান জুয়েলকে সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব এবং আবির হাসনাতকে মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই অভ্যুত্থানবিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে।
কমিটিতে চারজনকে যুগ্ম আহ্বায়ক, পাঁচজনকে যুগ্ম সদস্যসচিব, তিনজনকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ৪৭ জনকে সদস্য করা হয়েছে। এর আগে গত জুনে সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল।
দ্রুতই রাজশাহী জেলা ও বিভাগের অন্য জেলাগুলোয় নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার কথা রয়েছে। এ জন্য গত মঙ্গলবার এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলমসহ কেন্দ্রীয় নেতারা রাজশাহী এসেছিলেন। তাঁরা পদপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে পূর্বশত্রুতার জের ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মো. তাজুল ইসলাম (৩০) নামের যুবদলের এক নেতাকে হাতুড়িপেটার অভিযোগ উঠেছে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। আহত তাজুল ইসলাম ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ও নিউরোসার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আহত তাজুল ইসলাম শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর টেপাখোলা এলাকার শেখ নূর মোহাম্মাদের ছেলে এবং ওই ওয়ার্ডের যুবদলের সভাপতি প্রার্থী হিসেবে ব্যানার-ফেস্টুনসহ প্রচারণা চালাচ্ছেন। তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় রাত ১০টায় হাসপাতালে ছুটে যান মহানগর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আলী রেজোয়ান বিশ্বাস তরুণসহ যুবদলের নেতারা।
জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টায় শহরের হাবেলী গোপালপুরে আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক হোসেনের বাড়ির সামনে জেলা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক পিয়াস রায় দীপের (২২) নেতৃত্বে ছাত্রলীগ কর্মী মীর খসরু (২৩), শাহিন শেখসহ ছয়-সাতজন তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ সময় হাতুড়ি দিয়ে তাঁকে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখে তারা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাজুলকে উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ও নিউরোসার্জারি বিভাগের চিকিৎসক জানান, আহত তাজুল ইসলামের মাথায় হাতুড়ির আঘাতে গুরুতর জখম রয়েছে। এ ছাড়া হাত, মুখ ও পায়ে আঘাত রয়েছে। সিটি স্ক্যান রিপোর্ট হাতে পেলে শারীরিক অবস্থা বোঝা যাবে।
আহত তাজুল ইসলাম জানান, গতকাল সন্ধ্যায় পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে তাঁর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়। এ সময় তিনি তিনজনকে চিনতে পারেন। তিনি বলেন, ‘আমি যুবদলের সভাপতি প্রার্থী হিসেবে এলাকায় ব্যানার-ফেস্টুন লাগিয়েছি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কয়েক দিন ধরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতারা হুমকি দিচ্ছেল। তারা বলে, “এই এলাকায় থাকতে হলে বিএনপির রাজনীতি করতে পারবি না।” এ ছাড়া একটি মোটরসাইকেল কেনাবেচা নিয়ে আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তাদের একজনের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এসব নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে আমার ওপর হামলা চালিয়েছে।’
আহত তাজুলের ভাই রাকিবুল ইসলাম হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে বলেন, ‘ফরিদপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড এখনো আওয়ামী লীগমুক্ত হয়নি। এই এলাকায় তারা প্রভাব বিস্তার করছে। অতি দ্রুত প্রশাসন যেন তাদের গ্রেপ্তার করে।’
এ বিষয়ে জানতে বারবার চেষ্টা করেও পিয়াস রায় দ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় বক্তব্য নেওয়া যায়নি।
ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল্লাহ বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাটি জানা নেই। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অটোরিকশা ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে মুনছের হোসেন মঞ্জু (২২) নামের এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশার আরও দুই যাত্রী। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কালিয়াকৈর-ধামরাই আঞ্চলিক সড়কের কান্দাপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত মুনছের হোসেন ঢাকার ধামরাই উপজেলার বাগমারা গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে ফুলবাড়িয়া থেকে কয়লাবোঝাই একটি পিকআপ ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়। পথিমধ্যে কান্দাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক মুনছের হোসেন নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে এবং পিকআপটি জব্দ করে। তবে পিকআপচালক সংঘর্ষের পরপরই পালিয়ে যান।
কালিয়াকৈর থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) হারুন অর রশিদ জানান, নিহত ব্যক্তির স্বজনদের আবেদনের পর মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় উল্টো পথে গাড়ি চালানোর সময় অজ্ঞাতনামা একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় রাজু আহমেদ (৩৫) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে হাটিকুমরুল গোলচত্বরের পূর্ব পাশে ধোপাকান্তি ওভারব্রিজের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু আহমেদ উল্লাপাড়া উপজেলার সলঙ্গা থানার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের চড়িয়া শিকার গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন এই দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত রাজু আহমেদ পাবনা রুট থেকে ভ্যান নিয়ে উল্টো পথে ঢাকা রুটের পাঁচলিয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতনামা একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে তাঁর মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
