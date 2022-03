ইউটিউব চ্যানেল ভেরিফাই করার নিয়ম

আমরা সবাই ইউটিউব চ্যানেল সম্পর্কে জানি। বর্তমানে ইউটিউব হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম বড় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মে আপনি বিভিন্ন রকমের ভিডিও দেখার পাশাপাশি নিজের চ্যানেল খুলে সেখানে ভিডিও আপলোডও করতে পারেন। এর আগে আমরা শিখেছি কীভাবে ইউটিউব চ্যানেল খুলতে হয়। আজ আমরা শিখব ইউটিউব চ্যানেল ভেরিফাই করার নিয়ম।

শুধু ইউটিউব চ্যানেল খুললেই যে আপনার সব কাজ সম্পূর্ণ হবে, তা কিন্তু নয়। ইউটিউব চ্যানেল চালানোর ক্ষেত্রে ইউটিউব চ্যানেল ভেরিফিকেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আজকের লেখায় ইউটিউব চ্যানেল ভ্যারিফাই করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকছে।

যদি আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেল ভ্যারিফাই করতে চান, তাহলে সম্পূর্ণ লেখাটি পড়ুন। আসুন তবে জেনে নিই কী কী উপায়ে আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলটি ভ্যারিফাই করতে পারবেন—

কীভাবে ইউটিউব চ্যানেল ভ্যারিফাই করবেন

প্রথমেই বলেছি ইউটিউব চ্যানেল ভ্যারিফাই করা একটি জরুরি বিষয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের Youtube Channel তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে টাকা উপার্জন করা।

আপনার ভিডিওতে যত বেশি ভিজিটর আসবে, তত বেশি ইনকাম আপনি করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ভিজিটরদের ভিডিও দেখার জন্য তাদের পছন্দের একটি Custom Thumbnail ব্যবহার করতে পারেন।

তবে তার আগেই আপনাকে ইউটিউব চ্যানেল ভ্যারিফাই করতে হবে। চ্যানেল ভেরিফিকেশন হচ্ছে আপনার প্রথম কাজ। কীভাবে করবেন?

ইউটিউব ভ্যারিফাই করার নিয়ম

Log in

Click in Profile photo and YouTube Studio

Click on Setting

Setting

Phone Verification

Verify Your YouTube Channel

আসুন এখন বিস্তারিত জেনে নেই কীভাবে ওপরে উল্লেখিত ধাপগুলো সম্পন্ন করবেন।

প্রথমে নিজের ই-মেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে ইউটিউবে লগ-ইন করে নিন। ই-মেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন করার পর ডান দিকে একদম ওপরের দিকে ‘Profile Photo’-তে ক্লিক করলে সেখানে কিছু অপশন আসবে। এর মধ্যে ‘YouTube Studio’ অপশনে ক্লিক করুন।

এর পর Youtube studio অপশনে ক্লিক করলে একটি পেজ ওপেন হবে। এবার ‘Setting’ অপশনে ক্লিক করুন। Setting অপশনে ক্লিকের সঙ্গে সঙ্গে ইউটিউব চ্যানেলের সেটিং পেজ খুলে যাবে ওপরে দেওয়া ছবির মতো।

তার পর প্রথমে ‘Channel’ অপশনে ক্লিক করুন। তার পর ‘Features Eligibility’ অপশনে ক্লিক করুন। এই দুটো ধাপ শেষ করে ‘Eligible’ option এ click করুন। সর্বশেষ, ‘Verify Phone Number’ অপশনে ক্লিক করুন। আপনি আপনার ইউটিউব ভ্যারিফাই করার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন।

এর পর বাকি রইল ফোন ভেরিফিকেশন। Verify phone number অপশনে ক্লিক করুন। দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে phone verification-এর পেজ খুলে যাবে।

তার পর Select Your Country option থেকে আপনি নিজের country select করুন। আপনার নিজের দেশটি সিলেক্ট করে নিন। তার পর নিজের Mobile number type করুন। Country select এবং Phone নম্বর দেওয়া শেষ করে ‘Get Code’ বাটনে ক্লিক করুন।

সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেওয়া মোবাইল নম্বরে ছয় Digit-এর ভেরিফিকেশন কোড আসবে এবং সেখানে OTP বা Verification code দিয়ে ‘Submit’ অপশনে ক্লিক করুন।

এবার Submit অপশনে ক্লিক করুন। দেখবেন আপনার Youtube channel verify হয়ে গেছে। তখন আপনি একটি মেসেজ পাবেন ‘Congratulations! Your phone number is now verified’; অর্থাৎ, আপনার ইউটিউব চ্যানেল ভেরিফিকেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এভাবেই আপনি চাইলে খুব সহজেই ইউটিউব চ্যানেল ভ্যারিফাই করে আপনার পছন্দের ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করে ইউটিউবে আপলোড করতে পারেন। এর মাধ্যমে সঠিক পথ অবলম্বন করে ইউটিউব থেকে টাকাও উপার্জন করতে পারেন।

আশা করি আপনি এখন শিখে গেছেন কীভাবে ইউটিউব চ্যানেল ভ্যারিফাই করতে হয়।