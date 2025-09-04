Ajker Patrika
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা—তারেক-বাবরসহ সব আসামি খালাসের রায় আপিল বিভাগেও

এস এম নূর মোহাম্মদ, ঢাকা 

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সব আসামিকে খালাস দিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। আজ বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন।

তারেক রহমান২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাভিডিওবিএনপি
কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা—তারেক-বাবরসহ সব আসামি খালাসের রায় আপিল বিভাগেও

খুনি-চাঁদাবাজ-টাকা পাচারকারীদের সংসদে দেখতে চাই না: শায়েখে চরমোনাই রেজাউল করিম

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

৫ সেপ্টেম্বর শাহবাগে গণঅধিকার পরিষদের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংহতি সমাবেশ

