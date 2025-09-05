বাকেরকে সমর্থন জানিয়ে সরে গেলেন মাহিন

কাওসার আহমেদ রিপন, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ–ডাকসু নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন দিয়ে সরে গেছেন আরেক জিএস প্রার্থী মাহিন সরকার। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টায় মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে আবু বাকের মজুমদারের হাত উঁচু করে সমর্থন দেওয়ার কথা জানান মাহিন সরকার। মাহিন সরকার ‘স্বতন্ত্র সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের প্রার্থী হয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি–এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অভ্যুত্থানে মাহিন সরকার ও আবু বাকের মজুমদার দু’জনই নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম সারির সমন্বয়ক ছিলেন।
জেসমিন আক্তারের কোলে দেড় মাসের শিশু; দুই বছরের আরেক শিশু শ্বশুরের কাছে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ স্বামী শাহীন আলমের শয্যার পাশে ঘোরাফেরা করছে জেসমিন। স্বামীর যন্ত্রণাভরা নিশ্বাসে কাঁপছে তাঁর বুক। দুই শিশুসন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা জেসমিনের চোখেমুখে।৩ ঘণ্টা আগে
থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র দিয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নাশকতা চালানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সরকার। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষকরণসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গত ৬ আগষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।১৮ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় পাহাড়িয়াদের উচ্ছেদ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভয়ভীতি দেখিয়ে অল্প টাকার বিনিময়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের। তবে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আপাতত থেমে গেছে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া।১৯ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ‘জুলাই ৩৬’ হলের ৯১ শিক্ষার্থীকে ‘বিনা পারিশ্রমিকের যৌনকর্মী’ বলা সেই ছাত্রদল নেতাকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে শাখা ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার ৪ সেপ্টেম্বর সকালে শাখার দপ্তর সম্পাদক নাফিউল ইসলাম জীবনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১৯ ঘণ্টা আগে