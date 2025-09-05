Ajker Patrika
> ভিডিও

বাকেরকে সমর্থন জানিয়ে সরে গেলেন মাহিন

কাওসার আহমেদ রিপন, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ–ডাকসু নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন দিয়ে সরে গেছেন আরেক জিএস প্রার্থী মাহিন সরকার। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টায় মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে আবু বাকের মজুমদারের হাত উঁচু করে সমর্থন দেওয়ার কথা জানান মাহিন সরকার। মাহিন সরকার ‘স্বতন্ত্র সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের প্রার্থী হয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি–এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অভ্যুত্থানে মাহিন সরকার ও আবু বাকের মজুমদার দু’জনই নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম সারির সমন্বয়ক ছিলেন।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

বাকেরকে সমর্থন জানিয়ে সরে গেলেন মাহিন

বাকেরকে সমর্থন জানিয়ে সরে গেলেন মাহিন

গুলির ক্ষতে কাতর শ্রমিক, চোখে অশ্রু আর দুই সন্তানের ভবিষ্যতের ভয়

গুলির ক্ষতে কাতর শ্রমিক, চোখে অশ্রু আর দুই সন্তানের ভবিষ্যতের ভয়

লুট হওয়া অস্ত্র শনাক্ত করা যাচ্ছে না, নির্বাচনে নাশকতার আশঙ্কায় সরকার

লুট হওয়া অস্ত্র শনাক্ত করা যাচ্ছে না, নির্বাচনে নাশকতার আশঙ্কায় সরকার

পাহাড়িয়াদের মহল্লা—ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয় টাকা, ‘খাসির খানা’ হচ্ছে না

পাহাড়িয়াদের মহল্লা—ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয় টাকা, ‘খাসির খানা’ হচ্ছে না