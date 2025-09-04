Ajker Patrika
কারেন্ট খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট হলেই ভালো হয়: তামিম ইকবাল

ভিডিও ডেস্ক

বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল মনে করেন, ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ–কোয়াবের প্রেসিডেন্ট পদে একজন বর্তমান খেলোয়াড় থাকলেই ভালো হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় মিরপুরে সংগঠনের নির্বাচনে ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। তামিম বলেন, প্রেসিডেন্ট যদি কারেন্ট খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে হলেই ভালো হয়, তাহলে তাদের সমস্যা–সংকটগুলো আরও ভালোভাবে উঠে আসবে।

