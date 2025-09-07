Ajker Patrika

ডাকসু নির্বাচন ২০২৫

অযাচিতভাবে ডাকসুর ভোট চাওয়ায় কর্মীকে বহিষ্কার করল ছাত্রদল

সাংগঠনিক নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও ডাকসু নির্বাচনের ভোটারদের কাছে অযাচিতভাবে ভোট চাওয়ায় খুলনা জেলা শাখার অধীনস্থ পূর্ব রুপসা থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ইমতিয়াজ আলী সুজনকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

৮ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাবে ঢাবি ছাত্রদল

মন্ত্রীপাড়া থেকে চাপ দিয়ে মাহিনকে সরানো হয়েছে: ভিপি প্রার্থী জামাল

‘আবু বাকের জিতলেই আমি জিতে যাব’, সমর্থন জানিয়ে বললেন জিএস প্রার্থী মাহিন

ডাকসুর প্রচারণা তুঙ্গে: নারী ভোটার টানতে তোড়জোড়

ডাকসু নির্বাচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশপথ ৮-১০ সেপ্টেম্বর সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে দুই দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো স্টেশন

ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে জুলিয়াসের করা রিট কার্যতালিকা থেকে বাদ

ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা আব্দুল কাদেরের সুদীর্ঘ লড়াই মূল্যায়ন করবে, আশা এনসিপির

সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়রানি বন্ধে পদক্ষেপ নিল ডাকসু নির্বাচন কমিশন

প্রার্থিতা ফেরত ও ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট জুলিয়াস সিজারের

শুধু ডাকসু নির্বাচনের দিনই ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কেউ পার পাবে না: জিএস প্রার্থী ফরহাদ

ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন নামঞ্জুর

১৯৭৩ সালের মতো এবারও ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: ভিপি প্রার্থী কাদের

