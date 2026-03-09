বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান: ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া বাংলাদেশ

৩৪’ একের পর এক আক্রমণে উজবেকিস্তানের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ।
৩১’ আবারও গোলের মুখ থেকে ঋতুপর্ণাকে ফিরিয়ে দিল ভাগ্যবিধাতা। বাঁ প্রান্ত দিয়ে তাঁর দূরপাল্লার শট ঝাপিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে দেন উজবেক গোলরক্ষক। ফিরতি বলে তহুরার ওভারহেড কিকও লক্ষ্য খুঁজে পায়নি।
৩০’ পিছিয়ে থাকার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। আক্রমণে সেভাবে উঠতে না পারলেও দখলে রাখছে মাঝমাঠ।
২৪’ আরেকটি গোলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন খাবিবুল্লায়েভা। তবে বক্সের ভেতর দুর্দান্ত ট্যাকলে তাঁকে থামান মারিয়া মান্দা।
ম্যাচের ২১ মিনিট শেষে ৫৮ শতাংশ বল নিয়ে এগিয়ে থাকে বাংলাদেশ। ৪২ শতাংশ বল দখলে রাখে উজবেকিস্তান। ২২ মিনিটে তুর্দিবোয়েভার ফ্রি কিক বারের ওপর দিয়ে বাইরে চলে যায়।
২১’ আবারও বিপজ্জনক জায়গায় ফ্রিকিক পেল উজবেকিস্তান।
১৮’ ১৮ মিনিটের ভেতর তিনটি ফ্রি কিক পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ। সৃষ্টি করতে পারছে না গোলের সম্ভাবনা।
১০’ খাবিবুল্লায়েভার শট ঠেকাতে পারলেন না মিলি। তাই খেলার ১০ মিনিটেই এগিয়ে গেল উজবেকিস্তান। দ্রুতগতির পাল্টা আক্রমণ থেকে গোলের সুযোগটি তৈরি হয়। নিলুফার কুদ্রাতোভার বাড়ানো বল ধরে বক্সের ডান দিক দিয় এগিয়ে দিওরাখোন খাবিবুল্লায়েভা ডান পায়ের দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়ান।
৭’ বাজে ফাউলের কারণে হলুদ কার্ড দেখেছেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক মিলি আক্তার। ববক্সের বাইরে ফ্রি কিক পেয়েছে উজবেকিস্তান।
৪’ গোলের খুব কাছেই ছিল উজবেকিস্তান। কিন্তু আক্রমণ শেষেই জানতে পারে অফসাইডের কথা। বাটলারের হাইলাইন ডিফেন্স কৌশলকে তাই কৃতিত্ব দিতেই হয়।
১’ প্রথম মিনিটেই উজবেকিস্তানের আক্রমণ।
আজ একাদশে তিন পরিবর্তন এনেছেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচবাদ পড়েছেন আইরিন খাতুন, নবীরন খাতুন ও শামসুন্নাহার জুনিয়র। একাদশে রাখা হয়েছে আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী, উমেহলা মারমা ও শিউলি আজিমকে।
বাংলাদেশ একাদশ:
গোলরক্ষক: মিলি আক্তার।
ডিফেন্ডার: আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), শিউলি আজিম, কোহাতি কিসকু, শামসুন্নাহার সিনিয়র।
মিডফিল্ডার: মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, ঋতুপর্ণা চাকমা, আনিকা রানিয়া, উমেহলা মারমা।
ফরোয়ার্ড: তহুরা খাতুন।
আজকের পত্রিকার ধারাবিবরণীতে আপনাকে স্বাগত। পার্থের রেক্টাঙ্গুলার স্টেডিয়ামে নারী এশিয়ান কাপের তৃতীয় ম্যাচে আজ বেলা ৩টায় উজবেকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে হেরেছে দুই দল। টেবিলের তিনে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করতে জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে। ড্র হলে গ্রুপের তলানিতে থেকেই ফিরতে হবে দেশে।