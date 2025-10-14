বাংলাদেশ–হংকং: এবারও একাদশে নেই জামাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খেলা শুরুর বাঁশি বাজিয়েছেন রেফারি। হংকং সেন্টারও করেছে বেশ লং পাসের মাধ্যমে।
বাংলাদেশের অ্যাওয়ে জার্সি লাল। কিন্তু হংকংয়ের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সাদা জার্সি পরে নেমেছেন হামজা–শমিতরা। তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এমনটা কেন। দুই দলের জার্সির রং একই থাকলে সাধারণত ম্যাচ কমিশনার স্বাগতিক দলকে প্রথম প্রাধান্য দেন তারা কোন জার্সি পরে খেলবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প জার্সি পরে নামবে স্বাগতিক দল।
৫০ হাজার দর্শকের আসন বিশিষ্ট কাই তাক স্টেডিয়াম। গ্যালারিও পরিপূর্ণ। কাই তাক স্টেডিয়ামের ছাদ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সমর্থকদের গর্জনও আর জোরালভাবে কানে আসবে। হামজা–শমিতরা সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে পারবেন তো?
ঢাকায় বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বশেষ দেখায় হ্যাটট্রিক করেন রাফায়েল মেরকিস। সেদিন বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। তবে আজকের ম্যাচেও তাঁকে শুরুর একাদশে রাখেননি হংকং কোচ অ্যাশলি ওয়েস্ট উড।
হংকং একাদশ: অলিভার বেনজামিন, লিওন জোনস, জুনিনিও, এনগান চিউক পান, ম্যাট অর (অধিনায়ক) এভেরতন কামারগো, ফার্নান্দো পেরেইরা, লাউ কা কিউ, চান শিনিচি, সে কা উইং (গোলরক্ষক), ইউ জি নাম।
হংকংয়ের বিপক্ষে ৫ বারের দেখায় কোনোবারই জয়ের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। হেরেছে চারটি ও ড্র হয়েছে একটি ম্যাচে। সর্বশেষ ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংয়ের কাছে ৪–৩ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। সেদিন হামজা চৌধুরী ও শমিত শোম গোলের দেখা পেলেও রাফায়েল মেরকিসের হ্যাটট্রিকে ম্লান হয়ে যায় সব।
বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচে উপলক্ষে আজকের পত্রিকার লাইভ কমেন্ট্রিতে আপনাকে স্বাগত। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ বাংলাদেশের সামনে লড়াইটি বাঁচা-মরার। ৯ অক্টোবর প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে হংকংয়ের কাছে ৪–৩ গোলে হেরেছিল হাভিয়ের কাবরেরার দল। কাই তাক স্টেডিয়ামে আজ সেই দুঃখ কি ঘুচাতে পারবেন হামজা–শমিতরা?
এবারও একাদশে সুযোগ পেলেন না জামাল ভূঁইয়া। একইসঙ্গে রাখা হয়নি ফাহামিদুল ইসলামকেও। তবে রাখা হয়েছে শমিত শোম, জায়ান আহমেদ ও তপু বর্মণকে। ৯ অক্টোবর ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত হংকং ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, সোহেল রানা জুনিয়র ও তাজ উদ্দিন।
বাংলাদেশ একাদশ:
গোলরক্ষক: মিতুল মারমা
ডিফেন্ডার: শাকিল আহাদ তপু, তপু বর্মণ (অধিনায়ক),তারিক কাজী, সাদ উদ্দিন ও জায়ান আহমেদ।
মিডফিল্ডার: শমিত শোম, হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা সিনিয়র ও শেখ মোরসালিন।
ফরোয়ার্ড: রাকিব হোসেন।