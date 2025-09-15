কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) প্রত্যাহার করেছে সরকার। এর মধ্যে কক্সবাজারে নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
কক্সবাজারের ডিসি মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিনকে জাতীয় বেতন কমিশনে যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থ বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।
এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি মো. আব্দুস সামাদকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং মাদারীপুরের ডিসি মোছা. ইয়াসমিন আক্তারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।
অন্যদিকে জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব মো. আ. মান্নান কক্সবাজারের ডিসি নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি ২৭তম বিসিএস ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। আজ সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টা পর্যন্ত মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়নি।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসি পদে নিয়োগের বিষয়টি এখনো অনুমোদিত হয়নি। আগামীকাল মঙ্গলবার এই দুই জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।
ডিসি পদে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসির দায়িত্বে থাকা ২৪তম বিসিএস ব্যাচের তিন কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ কারণে তাঁদের ডিসির দায়িত্ব থেকে তুলে আনল সরকার।
কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) প্রত্যাহার করেছে সরকার। এর মধ্যে কক্সবাজারে নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
কক্সবাজারের ডিসি মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিনকে জাতীয় বেতন কমিশনে যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থ বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।
এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি মো. আব্দুস সামাদকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং মাদারীপুরের ডিসি মোছা. ইয়াসমিন আক্তারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।
অন্যদিকে জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব মো. আ. মান্নান কক্সবাজারের ডিসি নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি ২৭তম বিসিএস ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। আজ সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টা পর্যন্ত মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়নি।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসি পদে নিয়োগের বিষয়টি এখনো অনুমোদিত হয়নি। আগামীকাল মঙ্গলবার এই দুই জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।
ডিসি পদে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসির দায়িত্বে থাকা ২৪তম বিসিএস ব্যাচের তিন কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ কারণে তাঁদের ডিসির দায়িত্ব থেকে তুলে আনল সরকার।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে পরিচালক পর্যায়ে রদবদল আনা হয়েছে। এক পরিচালককে বদলি করা হয়েছে এবং আরও একজনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিমানের প্রশাসন ও মানবসম্পদ পরিদপ্তরের পার্সোনেল শাখা থেকে জারি করা এক আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।৮ মিনিট আগে
‘জুলাই অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম এক ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন হয়েছে। আমি এই ফ্যাসিস্ট শাসনের উত্থান, বিকাশ ও পতন প্রত্যক্ষ করেছি। বিগত ১৭ বছর ধরে আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছি। এই ফ্যাসিবাদের সৃষ্টি একটি মেটিকুলাস প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে হয়েছিল। সেই প্ল্যানিংয়ে বাংলাদেশ১৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের সামগ্রী সরবরাহ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরই মধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে লাল গালা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের লক, অফিশিয়াল সিল, মার্কিং সিল, বড় ও ছোট হোসিয়ান ব্যাগ ইসিতে পৌঁছানো শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৮ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা২৯ মিনিট আগে
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল। আজ সোমবার সচিবালয়ে বিশেষ সহকারীর অফিসকক্ষে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।১ ঘণ্টা আগে