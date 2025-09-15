Ajker Patrika
কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
কক্সবাজার ডিসি মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসি মো. আব্দুস সামাদ ও মাদারীপুরের ডিসি মোছা. ইয়াসমিন আক্তার (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত
কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) প্রত্যাহার করেছে সরকার। এর মধ্যে কক্সবাজারে নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

কক্সবাজারের ডিসি মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিনকে জাতীয় বেতন কমিশনে যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থ বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।

এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি মো. আব্দুস সামাদকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং মাদারীপুরের ডিসি মোছা. ইয়াসমিন আক্তারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

অন্যদিকে জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব মো. আ. মান্নান কক্সবাজারের ডিসি নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি ২৭তম বিসিএস ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। আজ সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টা পর্যন্ত মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসি পদে নিয়োগের বিষয়টি এখনো অনুমোদিত হয়নি। আগামীকাল মঙ্গলবার এই দুই জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।

ডিসি পদে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসির দায়িত্বে থাকা ২৪তম বিসিএস ব্যাচের তিন কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ কারণে তাঁদের ডিসির দায়িত্ব থেকে তুলে আনল সরকার।

কক্সবাজারচাঁপাইনবাবগঞ্জমাদারীপুরজেলা প্রশাসকডিসিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
