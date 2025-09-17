টেশিস নিয়ে ফয়েজ তৈয়্যবের ক্ষোভ, পথে ফেরাতে দক্ষ এমডি নিয়োগের চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। পথ হারানো সংস্থাটিকে শক্তিশালী করে তুলতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগের চিন্তা করা হচ্ছে। বুধবার সকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ সব কথা জানান ফয়েজ আহমদ।
ফেসবুক পোস্টে ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, ‘রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) পথ হারাতে বসেছে। প্রতিষ্ঠানটি যুগের চাহিদামতো প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনে ব্যর্থ হচ্ছে। এর সম্পদ বেদখল হয়েছে। কল সেন্টার যন্ত্রপাতির চাহিদা কিছু থাকলেও ওল্ড স্কুল ল্যান্ডফোন সেট, পিএবিএক্স চাহিদা কমেছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস মিটার উৎপাদনে টেশিস একেবারে তলানিতে। যুগের পর যুগ ইনোভেশন না থাকায়, নতুন পণ্য না থাকায়, উৎপাদিত পণ্য রূপান্তর করতে ব্যর্থ বলে টেশিস ধ্বংস প্রায়। তবে এর কিছু প্রডাকশন ফ্যাসিলিটি রয়েছে যা ইউনিক। অত্যন্ত চমকপ্রদ লোকেশন, বড় পরিসরের প্রোডাকশন ফ্লোর এবং বেশি কিছু প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি মিলিয়ে এখনো টেশিসকে উৎপাদনে নেওয়ার সুযোগ আছে।’
বিশেষ সহকারী আরও লিখেছেন, ‘বাংলাদেশে বেসিক ও লো-টেক কমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি এখনো বেশুমার আমদানি হয়। সাধারণ সুইচ, হাব, ওয়াই-ফাই রাউটার, বিভিন্ন ধরনের চার্জার ও অ্যাডাপ্টর, সিসি ক্যামেরা, টিভি, পিসি ও ফোন এক্সেসরিজ, টিভির সেট-টপ বক্স এসব এখনো বিদেশ থেকে আমদানি হয়, কিছু ক্ষেত্রে কেজি দরে। এই হতাশাজনক আমদানিকে রিভার্স করতে না পারা লজ্জাজনক। সাধারণ গ্রেডের প্রযুক্তি পণ্যে ‘‘মেড ইন বাংলাদেশ’’ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করতে না পারাটা টেশিসের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতা। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরে একটা চেষ্টা করেছি, বেশি কিছু কোম্পানি টেশিসের সঙ্গে যৌথ উৎপাদনের আগ্রহ দেখিয়েছে। সাফল্য এখনো আসেনি। তবে কিছু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।’
ফয়েজ আহমদ জানিয়েছেন, সম্প্রতি টেশিস দুইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে একটি কোম্পানি কেবল ও স্যাটেলাইট টিভির সেট-টপ বক্স বানাবে। অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে লিথিয়াম আয়ন সেল এনে টেশিসে ব্যাটারি অ্যাসেম্বল করবে বলে আগ্রহ দেখিয়েছে।
নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের কথা জানিয়ে ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, ‘অদক্ষ হয়ে পড়া ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সাফল্য আসতে লম্বা পথ হাঁটতে হবে টেশিসকে। তবে রিভার্স জার্নিটা শুরু হোক। আপাতত আমরা টেশিসে ইন্ডাস্ট্রি থেকে একজন দক্ষ এমডি নিয়োগের চিন্তা করছি।’
