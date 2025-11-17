Ajker Patrika
জুলাই হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালের রায় পড়া শুরু

১২: ৩৫

রায় পড়া শুরু
জুলাই হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রায় ঘোষণা চলছে। ছবি: স্ক্রিনশট

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় পড়তে শুরু করেছেন ট্রাইব্যুনাল। গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে এটিই প্রথম, যার রায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে।

রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই গুরুত্বপূর্ণ রায় ঘোষণা করছেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

১২: ০১

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির সামনে পুলিশের এপিসি। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা ও নাশকতা ঠেকাতে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির আশপাশে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে পুলিশ। সড়কটি বন্ধ করে দিয়ে প্রবেশমুখে সাঁজোয়া যান রেখে দেওয়া হয়েছে।

১১: ৩৬

জনসম্মুখে শেখ হাসিনার ফাঁসি চান শহীদ সৈকতের বোন

জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকতের বোন সাবরিনা আফরোজ সেবন্তী বলেছেন, ‘আমরা শুধু এই রায়েই চুপ থাকতে চাই না। আমাদের দাবি, তাকে (শেখ হাসিনা) দেশে এনে জনসম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হোক।’

১১: ৩১

এ দেশ শান্তি ও নিরাপত্তার জনপদ হিসেবে চিরপ্রতিষ্ঠিত হোক: চিফ প্রসিকিউটর

ট্রাইবুনালের চীফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ। আল্লাহ এ দেশকে শান্তি ও নিরাপত্তার জনপদ হিসেবে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখুন, আমীন।’

১১: ২৬

ট্রাইব্যুনালে ঢাবি ছাত্রদল নেতা আবিদ

আজ সোমবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। প্রত্যক্ষভাবে রায় ঘোষণা শুনতে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা আবিদুল ইসলাম।

১১: ২০

শহীদ পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আইনি লড়াই চলবে: ওসমান হাদি

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার বিষয়ে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদী বলেছেন, ‘আমরা প্রত্যাশা করি সর্বোচ্চ বিচার আদালতের কাছ থেকে পাব। যদি সুবিচার না পাই, তাহলে শহীদ পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যতটুকু আইনি লড়াই করা যায়, আমরা ততটুকু লড়াই করব।’

১১: ১৭

বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন নেই শেখ হাসিনার আইনজীবীর

বিচারের স্বচ্ছতা নিয়েও কোনো আপত্তি নেই শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। তাঁর মক্কেল ন্যায়বিচার পাবেন বলে তিনি আশা করছেন।

১১: ১২

ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার আইনজীবী
শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের রাষ্ট্রনিযুক্ত (স্টেট ডিফেন্স) আইনজীবী আমির হোসেন ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়েছেন।

১১: ০২

ট্রাইব্যুনালে প্রবেশ করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ প্রবেশ করেছেন অ্যার্টনি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

১১: ০০

ট্রাইব্যুনালে আসছেন ভুক্তভোগীরা
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী মামলার রায় শুনতে ট্রাইব্যুনালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত জুলাই যোদ্ধারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ সোমবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।

সকাল ৯টার দিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় মামলার অন্যতম আসামি ও এ মামলার রাজসাক্ষী পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে।

এরপর একে একে জুলাই হত্যাকাণ্ডের ভুক্তভোগীরা ট্রাইব্যুনালে আসতে শুরু করেছেন। ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়েছেন শহীদ মীর মুগ্ধের বাবা মীর মোস্তাফিজুর রহমান, মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা তানভীর বারী হামিম, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির সভাপতি জাহিদ আহসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি, শহীদ মিরাজের বাবা আব্দুর রব প্রমুখ।