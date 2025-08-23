Ajker Patrika
অনুমোদিত হজ এজেন্সি ছাড়া টাকা লেনদেন না করার অনুরোধ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও যোগ্য এজেন্সি ছাড়া কাউকে টাকা না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গত বৃহস্পতিবার দর্শ মন্ত্রণালয়ের হজ ও ওমরা অনুবিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. তফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তেতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মানিত হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি কিছু প্রতারক চক্র ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ ও ওমরাহ এজেন্সি না হয়েও বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে হজ ও ওমরাহ প্যাকেজ ফেইসবুক ও ইউটিউবে প্রচার করে যাত্রীদের আকৃষ্ট করছে। এতে হজ ও ওমরাহ যাত্রীগণ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছর যোগ্য হজ ও ওমরাহ এজেন্সির তালিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও হজ পোর্টালে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ করা হয়। এজন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত যোগ্য হজ ও ওমরাহ এজেন্সির তালিকা যাচাই ব্যতীত কাউকে অর্থ না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়মন্ত্রণালয়
