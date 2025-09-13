Ajker Patrika
পুলিশের এটিইউ প্রধানের দায়িত্বে অতিরিক্ত আইজিপি রেজাউল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে গড়ে তোলা পুলিশের বিশেষায়িত শাখা অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অতিরিক্ত আইজিপি মো. রেজাউল করিম।

আজ শনিবার এটিইউর গণমাধ্যম শাখা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার এটিইউর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মো. রেজাউল করিম।

নবনিযুক্ত এটিইউ প্রধান রেজাউল করিম দায়িত্ব নেওয়ার পরদিন এটিইউ সদর দপ্তরে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন।

দুপুরে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে ফরাসি দূতাবাসের ডেপুটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাটাশে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ক্রিস্টেল ফন্টেইন ও ডেপুটি হেড অব মিশন ফ্রেডেরিক ইনজা নেতৃত্ব দেন।

বৈঠকে এটিইউর সার্বিক কর্মকৌশল উপস্থাপন করা হয়। ফরাসি প্রতিনিধিদল সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে এবং তথ্যবিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে সম্মত হয়।

পরে বিকেলে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক হয়।

এতে অংশ নেন যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের কাউন্টার টেররিজম বিভাগের ডেপুটি হেড সাকিনা আলম ও মিস্টার মুলিন।

বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের ‘শূন্য সহিষ্ণুতা’ নীতি তুলে ধরা হয়। উভয় পক্ষ অভিজ্ঞতা ও কৌশল বিনিময়ের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান জোরদারের বিষয়ে একমত হয়।

উভয় পক্ষই সন্ত্রাসবাদ দমনে সমন্বিত উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

১৫তম বিসিএস থেকে পুলিশ ক্যারিয়ার শুরু করা রেজাউল করিম দেশের বিভিন্ন জেলা, সিআইডি, এসবি, হাইওয়ে পুলিশসহ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটে দায়িত্ব পালন করেছেন সুনামের সঙ্গে। সততা ও দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন পিপিএম পদক ও দুবার আইজিপি ব্যাজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিকসে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করা এই কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ দেশ-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

