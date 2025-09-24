Ajker Patrika
> ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক 
আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত
আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।

আজ বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৯ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ০১ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

আজকের ফরজ নামাজের সময়সূচি
নামাজ ওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
ফজর০৪: ৩২ মিনিট০৫: ৪৭ মিনিট
জোহর১১: ৫১ মিনিট০৪: ১১ মিনিট
আসর০৪: ১২ মিনিট০৫: ৫২ মিনিট
মাগরিব০৫: ৫৪ মিনিট০৭: ০৭ মিনিট
এশা০৭: ০৮ মিনিট০৪: ৩১ মিনিট
ফজর (আগামীকাল বৃহস্পতিবার)০৪: ৩৩ মিনিট০৫: ৪৭ মিনিট
আজকের নফল নামাজের সময়সূচি
নামাজওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়০০: ০০৪: ৩১ মিনিট
ইশরাক০৬: ০৩ মিনিট১১: ৪৪ মিনিট
চাশত০৮: ৫৪ মিনিট১১: ৪৪ মিনিট
জাওয়াল শুরু১১: ৫১ মিনিট০০: ০০
আউয়াবিন০৬: ০৪ মিনিট০৭: ০৭ মিনিট
আজকের নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত
সময়শুরুশেষ
সূর্যোদয়কালীন০৫: ৪৮ মিনিট০৬: ০২ মিনিট
দুপুর১১: ৪৫ মিনিট১১: ৫০ মিনিট
সূর্যাস্তকালীন০৫: ৩৮ মিনিট০৫: ৫৩ মিনিট

উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:

বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট

কোরআন পরকালীন মুক্তি ও ইহকালীন পথনির্দেশককোরআন পরকালীন মুক্তি ও ইহকালীন পথনির্দেশক

নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

জীবনের সৌন্দর্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতায়জীবনের সৌন্দর্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতায়

আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

বিষয়:

ইসলামনামাজইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অপচয় করলে পরকালে রক্ষা নেই

অপচয় করলে পরকালে রক্ষা নেই

জীবনের পথপ্রদর্শক পবিত্র কোরআন

জীবনের পথপ্রদর্শক পবিত্র কোরআন

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫