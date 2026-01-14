Ajker Patrika
লন্ডনের মেয়র সাদিককে হটাতে মুসলিম নারীকে প্রার্থী করছে ফারাজের দল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
লন্ডনের প্রথম মুসলিম মেয়র সাদিক খান ও ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলের বর্তমান কাউন্সিলর লায়লা কানিংহাম। ছবি: সংগৃহীত
লন্ডনের প্রথম মুসলিম মেয়র সাদিক খান ও ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলের বর্তমান কাউন্সিলর লায়লা কানিংহাম। ছবি: সংগৃহীত

২০২৮ সালের লন্ডন মেয়র নির্বাচনে বর্তমান মেয়র সাদিক খানের বিরুদ্ধে লড়তে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে রিফর্ম ইউকে। দলটির পক্ষ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলের বর্তমান কাউন্সিলর লায়লা কানিংহামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। গত সপ্তাহে ঘোষণাটি আসে এক সংবাদ সম্মেলনে, যেখানে কানিংহামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রিফর্ম ইউকের নেতা নাইজেল ফারাজ।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কনজারভেটিভ পার্টি থেকে পদত্যাগ করে গত বছর রিফর্ম ইউকেতে যোগ দেন লায়লা কানিংহাম। তিনিই হতে যাচ্ছেন লন্ডনের প্রথম মুসলিম মেয়র সাদিক খানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

সংবাদ সম্মেলনে লায়লা কানিংহাম নিজেকে লন্ডনের ‘নতুন শেরিফ’ হিসেবে ঘোষণা করে বলেন, ‘লন্ডন এখন আর নিরাপদ নয়। আমি মেয়রের দায়িত্ব পেলে অপরাধের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করব।’

কে এই লায়লা কানিংহাম

৪৮ বছর বয়সী লায়লা কানিংহাম লন্ডনের প্যাডিংটনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা ১৯৬০-এর দশকে মিসর থেকে যুক্তরাজ্যে অভিবাসী হিসেবে এসেছিলেন। তিনি সাত সন্তানের জননী।

রাজনীতিতে আসার আগে লায়লা ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের (সিপিএস) একজন সিনিয়র প্রসিকিউটর বা আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২২ সালে ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলে কনজারভেটিভ প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু করনীতি ও অভিবাসন ইস্যুতে দলের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ২০২৫ সালে তিনি রিফর্ম ইউকেতে যোগ দেন।

লায়লা কানিংহাম তাঁর প্রচারণায় মূলত ‘আইনশৃঙ্খলা’ পরিস্থিতিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। তাঁর প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলো হলো—অপরাধ দমন (ছুরি নিয়ে হামলা), মাদক ও ধর্ষণের মতো অপরাধ দমনে মেট্রোপলিটন পুলিশকে নতুন করে সাজানো, সাদিক খানের প্রবর্তিত বিতর্কিত ‘আল্ট্রা লো এমিশন জোন’ ব্যবস্থা বাতিল করা।

এদিকে লায়লা কানিংহামের প্রার্থিতাকে লেবার পার্টি ‘বিভাজন সৃষ্টিকারী’ হিসেবে অভিহিত করেছে। লেবার পার্টি বলছে, লন্ডনের প্রথম মুসলিম মেয়রকে হটাতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একজন মুসলিম নারীকেই প্রার্থী করেছে ফারাজের দল।

বাসচালকের ছেলে থেকে লন্ডনের মেয়র, নাইটহুড পাচ্ছেন সাদিক খানবাসচালকের ছেলে থেকে লন্ডনের মেয়র, নাইটহুড পাচ্ছেন সাদিক খান

বর্তমান মেয়র সাদিক খানের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, সাদিক খান লন্ডনকে একটি নিরাপদ ও সবুজ শহর হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু রিফর্ম ইউকে শহরের বদনাম করেছে। লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের লন্ডনবিষয়ক মুখপাত্র ও এমপি লুক টেলর বলেন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষ—সব মিলিয়ে লন্ডন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহরগুলোর একটি। কিন্তু রিফর্ম ইউকে কেবল শহরটিকে খাটো করতেই ব্যস্ত।

লুক টেলর আরও বলেন, কানিংহাম ও ফারাজ প্রকৃত সমস্যার সমাধানের চেয়ে বিভাজন ছড়াতেই বেশি আগ্রহী।

বিবিসি লন্ডনের রাজনৈতিক সম্পাদক কার্ল মার্সার জানিয়েছেন, নির্বাচনের আড়াই বছর বাকি থাকতেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে রিফর্ম ইউকে মূলত নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দিতে চাইছে।

যুক্তরাজ্যলন্ডনমেয়রমুসলিমনারীনির্বাচন
