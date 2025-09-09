রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই কেন্দ্রে ঢুকেছি: ভিপিপ্রার্থী আবিদুল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন শিবির–মনোনীত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদ। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের ভোটকেন্দ্রে এসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, শিবির সমর্থিত জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের ও জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার, স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০ টা ১৫ মিনিটের মধ্যে টিএসসি কেন্দ্রের দিকে আসেন ও ভোটারের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট দিতে শিক্ষার্থীদের সময় লাগছে গড়ে ৬ মিনিট। আজ সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কেন্দ্রে গেলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে এ কথা জানান তাঁরা।
নিয়ম ভেঙে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
তিনি বলেন, রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই ঢুকেছি।
টিএসসি ভোট কেন্দ্রের সামনে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।।
নির্বাচনী কর্মকর্তারা ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ সমর্থিত প্যানেলের এজেন্টদের বের করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জিএস পদপ্রার্থী মো. খায়রুল আহসান মারজান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দিচ্ছেন রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা। সকালে এই কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চেয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র পরিবর্তনের অভিযোগ তুলেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী উমামা ফাতেমা। এতে ভোটের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।