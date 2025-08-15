Ajker Patrika
ওমানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়ার সুযোগ, প্রতিবছর বিমানের টিকিট ফ্রি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ০২
প্রতীকী ছবি

ওমানের সুলতান সরকার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য, ফুল ফান্ডেড বা সম্পূর্ণ অর্থায়িত স্কলারশিপের ঘোষণা দিয়েছে। এই স্কলারশিপের অধীনে শিক্ষার্থীরা ‘ওমানি প্রোগ্রাম ফর কালচারাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক কো-অপারেশন’-এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন।

এই স্কলারশিপগুলো ওমানের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশল, মানবিক, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান (চিকিৎসাবিজ্ঞান বাদে) বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ দেবে।

স্কলারশিপের সুযোগ-সুবিধা

এই স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীরা যেসব সুযোগ-সুবিধাগুলো পাবেন:

সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ

প্রতি শিক্ষাবর্ষে একবার রাউন্ড-ট্রিপ বিমান টিকিট

প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা: আবাসন সুবিধা না থাকলে ২০০ ওমানি রিয়াল এবং আবাসন সুবিধা থাকলে ১৪০ ওমানি রিয়াল

শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুটি বিষয় বেছে নিতে পারবে।

আবেদনের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

আবেদনকারীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিক হতে হবে, যার বয়স ২৩ বা তার কম। তাঁকে গত তিন বছরের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। ওমানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমমানের সনদ (Equivalency Certificate) থাকা বাধ্যতামূলক।

আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো হলো:

বৈধ পাসপোর্ট

একাডেমিক সার্টিফিকেট

ওমানের সমমানের সনদ

ইংরেজি ভাষার দক্ষতার প্রমাণপত্র (যদি থাকে)

সব আবেদনপত্র ইংরেজি ভাষায় জমা দিতে হবে। প্রতিটি পিডিএফ ফাইলের আকার ২ মেগাবাইটের এবং ছবির আকার ১ মেগাবাইটের মধ্যে হতে হবে। ফাইলের নামে কোনো বিশেষ অক্ষর ব্যবহার করা যাবে না।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই ২৫ আগস্টের আগে সরাসরি ওমানি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করতে হবে। একই সঙ্গে, তাঁদের আবেদনের বিস্তারিত তথ্য মাস্কাটে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে ([email protected]) জানাতে হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য এই ওয়েবসাইটে যেতে হবে: https://eservices.moheri.gov.om/Student/CoStudReeistration.aspx

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সম্পর্ক জোরদার করা এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের ওমানের শিক্ষা পরিবেশে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া।

