Ajker Patrika
> শিক্ষা

সুইজারল্যান্ডে ইউএনআইএল বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
লুসান বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত
লুসান বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

সুইজারল্যান্ডে ইউএনআইএল বৃত্তি-২০২৬-এর আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। যেসব শিক্ষার্থী সুইজারল্যান্ডের লুসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে চান, তাঁদের এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

লুসান বিশ্ববিদ্যালয় সুইজারল্যান্ডের ভদ অঞ্চলের রাজধানী লুসান শহরে অবস্থিত একটি বিশ্বখ্যাত গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৫৩৭ সালে একটি ধর্মতত্ত্ব স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি সুইজারল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছেন। প্রায় ৫ হাজার শিক্ষক–কর্মকর্তা এখানে নিয়োজিত রয়েছেন।

সুযোগ-সুবিধা

সুইজারল্যান্ডে ইউএনআইএল স্নাতকোত্তর একটি আংশিক অর্থায়িত বৃত্তি। বছরে নির্ধারিত ১০ মাসে এ বৃত্তির অর্থ ছাড় করা হবে। প্রতি মাসে ১ হাজার ৬০০ সুইস ফ্রাঙ্ক (২ লাখ ৪৩ হাজার ৪১০ টাকা) দেওয়া হবে। এ ছাড়া বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যুক্ত থাকবে। তবে শুধু বৃত্তির অর্থে স্নাতকোত্তর শেষ করা সম্ভব হবে না। আর্থিক ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীদের বিকল্প আরও কিছু সোর্স প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা

ইউএনআইএল স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে প্রার্থীদের স্নাতক বা তার সমতুল্য ডিগ্রির সনদ থাকতে হবে। প্রার্থীদের আকর্ষণীয় একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে। ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় দক্ষ হতে হবে। আবেদন ফি ২০০ সুইস ফ্রাঙ্ক প্রদানে প্রতি সম্মত থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

আবেদনপত্র; পাসপোর্ট সাইজের ছবি; স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট; কভার লেটার; দুটি মূল সুপারিশপত্র; প্রার্থী নিজের প্রফেসরের কাছ থেকে সিলসহ দুটি মূল সুপারিশপত্র; ইংরেজি ভাষায় অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে টোফেল বা আইএলটিসএস এবং ফরাসি ভাষায় অধ্যয়ন করতে ডালফ বা ডেল্প কোর্সের সনদ দেখাতে হবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো

জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা অনুষদ, আইন অনুষদ, ভূ-বিজ্ঞান ও পরিবেশ অনুষদ, ব্যবসা ও অর্থনীতি অনুষদ, কলা অনুষদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞান অনুষদ, ধর্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান অনুষদ।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ নভেম্বর, ২০২৫।

বিষয়:

সুইজারল্যান্ডস্কলারশিপছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

পদ্ধতি বদলে জাকসুতে বিপর্যয়, ডাকসুতে দেরি দুই পদ্ধতিতে

পদ্ধতি বদলে জাকসুতে বিপর্যয়, ডাকসুতে দেরি দুই পদ্ধতিতে

সুইজারল্যান্ডে ইউএনআইএল বৃত্তি

সুইজারল্যান্ডে ইউএনআইএল বৃত্তি

সিস্টেমেটিক রিভিউ করবেন যেভাবে

সিস্টেমেটিক রিভিউ করবেন যেভাবে

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি