অস্ট্রেলিয়ায় এডিথ কোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ায় এডিথ কোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি ২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশ থেকে যেসব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী, তাঁদের এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত এডিথ কোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণামূলক শিক্ষা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনায় শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। দেশের ইতিহাসে প্রথম নারী সংসদ সদস্য এডিথ কোয়ানের নামে এই নামকরণ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
সুযোগ-সুবিধা
এডিথ কোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। বার্ষিক ৩৫ হাজার ডলার স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ অর্থ প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর ট্রান্সফার করা হবে। এ ছাড়া বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা
প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির অফার পেতে হবে। প্রার্থীর গবেষণা প্রস্তাবনা সুপারভাইজারের অনুমোদন পেতে হবে। তবে বিগত দুই বছরের মধ্যে একই বৃত্তির জন্য আবেদন করেছেন, এমন প্রার্থী হলে আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, দুটি সুপারিশপত্র, একটি বৈধ পাসপোর্ট, হালনাগাদ করা জীবনবৃত্তান্ত এবং বর্তমান পাসপোর্টের কপি।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ
ব্যবসা ও আইন অনুষদ, কলা ও মানবিক অনুষদ, শিক্ষা অনুষদ, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ, মেডিকেল ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ এবং ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান একাডেমি অব পারফর্মিং আর্টস।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ অক্টোবর, ২০২৫।
