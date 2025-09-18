পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমি বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
চীনে পিকিং ইউনিভার্সিটি ইয়েনচিং একাডেমির স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই বৃত্তিটি প্রযোজ্য। বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে কোনো ফি লাগে না।
পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় চীনের সবচেয়ে প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চীনের শিক্ষা ও রাজনৈতিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। দেশটির বেইজিং শহরের হাইডিয়ানে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাঙ্কিং ও কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি এশিয়ার শীর্ষে রয়েছে। দেশটির বিখ্যাত অনেক ব্যক্তি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন।
সুযোগ-সুবিধা
ইয়েনচিং একাডেমি স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি দেওয়া হবে। এই বৃত্তির আওতায় আবাসন ভাতা কভার করা হবে। এ ছাড়া থাকছে মাসিক উপবৃত্তি, এক রাউন্ড-ট্রিপ ভ্রমণভাড়ার ব্যবস্থা।
আবেদনের যোগ্যতা
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই স্নাতকের সনদ থাকতে হবে। প্রার্থীদের আকর্ষণীয় ফল থাকতে হবে। চীনে আন্তবিষয়ক গবেষণায় আগ্রহী হতে হবে। প্রার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলি থাকতে হবে। একাডেমিক পড়ালেখার বাইরে প্রার্থীদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব; রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; দর্শন এবং ধর্ম; অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা; আইন ও সমাজ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদনপত্র; ব্যক্তিগত বিবৃতি; গবেষণা আগ্রহের বিবৃতি; আপডেট করা জীবনবৃত্তান্ত; অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট; দুটি সুপারিশপত্র; ইংরেজিতে দক্ষতা পরীক্ষার সার্টিফিকেট; আইইএলটিএস ৭; টোয়েফেল ১০০।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
চীনে পিকিং ইউনিভার্সিটি ইয়েনচিং একাডেমির স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই বৃত্তিটি প্রযোজ্য। বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে কোনো ফি লাগে না।
পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় চীনের সবচেয়ে প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চীনের শিক্ষা ও রাজনৈতিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। দেশটির বেইজিং শহরের হাইডিয়ানে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাঙ্কিং ও কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি এশিয়ার শীর্ষে রয়েছে। দেশটির বিখ্যাত অনেক ব্যক্তি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন।
সুযোগ-সুবিধা
ইয়েনচিং একাডেমি স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি দেওয়া হবে। এই বৃত্তির আওতায় আবাসন ভাতা কভার করা হবে। এ ছাড়া থাকছে মাসিক উপবৃত্তি, এক রাউন্ড-ট্রিপ ভ্রমণভাড়ার ব্যবস্থা।
আবেদনের যোগ্যতা
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই স্নাতকের সনদ থাকতে হবে। প্রার্থীদের আকর্ষণীয় ফল থাকতে হবে। চীনে আন্তবিষয়ক গবেষণায় আগ্রহী হতে হবে। প্রার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলি থাকতে হবে। একাডেমিক পড়ালেখার বাইরে প্রার্থীদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব; রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; দর্শন এবং ধর্ম; অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা; আইন ও সমাজ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদনপত্র; ব্যক্তিগত বিবৃতি; গবেষণা আগ্রহের বিবৃতি; আপডেট করা জীবনবৃত্তান্ত; অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট; দুটি সুপারিশপত্র; ইংরেজিতে দক্ষতা পরীক্ষার সার্টিফিকেট; আইইএলটিএস ৭; টোয়েফেল ১০০।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
শিশুকালে ভাষা শেখার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকে। এ সময় যদি ইংরেজি শেখানো যায়, তাহলে শিশুরা শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মাধ্যমে সহজেই ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। গান, গল্প, কার্টুন বা ছোট ভিডিওর মাধ্যমে শেখার প্রতি আগ্রহও বাড়ে। ফলে শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য শক্ত ভিত্তি গড়ে ওঠে।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে এখন উৎসবের আমেজ। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ঘিরে এ আমেজ। কেননা ১১টি প্যানেল এবং স্বতন্ত্র মিলিয়ে ৯০৩ জন প্রার্থী চালাচ্ছেন প্রচার।১ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকার পাঠক ফোরাম পাঠকবন্ধু ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) শাখার উদ্যোগে ব্যতিক্রমী এক ক্যাম্পাস আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ (বুধবার) রাজধানীর বাড্ডার সাতারকুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে বসে এই আড্ডা। অনুষ্ঠানজুড়ে সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব, কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতি১২ ঘণ্টা আগে
জাপানে উচ্চশিক্ষার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ এক সুযোগ নিয়ে এসেছে দেশটির হোনজো ফাউন্ডেশন। মর্যাদাপূর্ণ হোনজো ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ ২০২৬-এর জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই বৃত্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।১ দিন আগে