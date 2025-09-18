Ajker Patrika
> শিক্ষা

পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমি বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চীনে পিকিং ইউনিভার্সিটি ইয়েনচিং একাডেমির স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই বৃত্তিটি প্রযোজ্য। বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে কোনো ফি লাগে না।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় চীনের সবচেয়ে প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চীনের শিক্ষা ও রাজনৈতিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। দেশটির বেইজিং শহরের হাইডিয়ানে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাঙ্কিং ও কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি এশিয়ার শীর্ষে রয়েছে। দেশটির বিখ্যাত অনেক ব্যক্তি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন।

সুযোগ-সুবিধা

ইয়েনচিং একাডেমি স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি দেওয়া হবে। এই বৃত্তির আওতায় আবাসন ভাতা কভার করা হবে। এ ছাড়া থাকছে মাসিক উপবৃত্তি, এক রাউন্ড-ট্রিপ ভ্রমণভাড়ার ব্যবস্থা।

আবেদনের যোগ্যতা

আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই স্নাতকের সনদ থাকতে হবে। প্রার্থীদের আকর্ষণীয় ফল থাকতে হবে। চীনে আন্তবিষয়ক গবেষণায় আগ্রহী হতে হবে। প্রার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলি থাকতে হবে। একাডেমিক পড়ালেখার বাইরে প্রার্থীদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো

ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব; রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; দর্শন এবং ধর্ম; অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা; আইন ও সমাজ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য

অনলাইন আবেদনপত্র; ব্যক্তিগত বিবৃতি; গবেষণা আগ্রহের বিবৃতি; আপডেট করা জীবনবৃত্তান্ত; অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট; দুটি সুপারিশপত্র; ইংরেজিতে দক্ষতা পরীক্ষার সার্টিফিকেট; আইইএলটিএস ৭; টোয়েফেল ১০০।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

বিষয়:

শিক্ষার্থীস্নাতকোত্তরস্কলারশিপছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ট্রাম্প!

অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ট্রাম্প!

ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান বিমানের পাইলট মুনতাসির: কর্তৃপক্ষ

বিমানের পাইলট মুনতাসির ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

সম্পর্কিত

পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমি বৃত্তি

পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমি বৃত্তি

শৈশব থেকে ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার সহজ পথ

শৈশব থেকে ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার সহজ পথ

রাকসু নির্বাচন: প্রচারে মুখর ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচন: প্রচারে মুখর ক্যাম্পাস

ডিআইইউতে পাঠকবন্ধুর মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাস আড্ডা

ডিআইইউতে পাঠকবন্ধুর মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাস আড্ডা