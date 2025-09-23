Ajker Patrika
> অর্থনীতি

যমুনা ও পূবালী ব্যাংকের ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যমুনা ও পূবালী ব্যাংকের ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন

যমুনা ব্যাংক পিএলসি ও পূবালী ব্যাংক পিএলসির মোট ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। উভয় বন্ডকে স্টক এক্সচেঞ্জের অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) তালিকাভুক্ত করতে হবে।

আজ মঙ্গলবার চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিএসইসির ৯৭৪তম কমিশন সভায় এর অনুমোদন দেওয়া হয়। সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম এ তথ্য জানান।

বিএসইসি জানায়, যমুনা ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকা মূল্যের নন-কনভার্টিবল, আনসিকিউরড, ফুললি রিডিমেবেল, ফ্লোটিং রেট সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড এবং পূবালী ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট, সাবঅর্ডিনেটেড বন্ডের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।

উভয় বন্ডের কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেটের সঙ্গে ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন। বন্ড দুটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও উচ্চ সম্পদশালী একক বিনিয়োগকারীদের কাছে ইস্যু করা হবে। উভয় বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ৫ লাখ টাকা। বন্ড ইস্যুর টাকায় ব্যাসেল ৩-এর অধীনে ব্যাংক দুটির টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে।

যমুনা ব্যাংকের বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।

অন্যদিকে পূবালী ব্যাংকের বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড।

বিষয়:

বিএসইসিঅর্থনীতির খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত বাড়ল রপ্তানিকারকদের অগ্রিম আমদানি বিল

৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত বাড়ল রপ্তানিকারকদের অগ্রিম আমদানি বিল

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

যমুনা ও পূবালী ব্যাংকের ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন

যমুনা ও পূবালী ব্যাংকের ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন