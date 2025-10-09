আইএমএফের প্রতিনিধির সঙ্গে এনসিপি নেতাদের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে নবনিযুক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) রেসিডেন্স রিপ্রেজেনটেটিভ ম্যাক্সিম ক্রিশকোর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।
গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এনসিপি এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানায়।
বার্তায় বলা হয়, সাক্ষাতে বাংলাদেশে আইএমএফের কর্মকাণ্ড ও চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি ও এনসিপির অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। কর্মসংস্থানবিষয়ক কর্মসূচি, কাঠামোগত সংস্কার, কৃষকদের ভর্তুকি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষানীতি এবং সরকারের ফিসকাল ও আর্থিক পলিসি নিয়ে এনসিপির কর্মপন্থা আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এনসিপির পক্ষ থেকে ২৪ দফার আলোকে কীভাবে ভবিষ্যতে আর্থিক খাতে কাজ করা হবে এবং সংস্কারকে টেকসই করার জন্য কাজ করা হবে, সেগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা ও এনসিপির অবস্থান তুলে ধরা হয়।
এনসিপির পক্ষ থেকে যুগ্ম সদস্যসচিব ও আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক মুশফিকুর রহমান জোহান ও ট্রেজারার সাইফ মুস্তাফিজ উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশে নবনিযুক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) রেসিডেন্স রিপ্রেজেনটেটিভ ম্যাক্সিম ক্রিশকোর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।
গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এনসিপি এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানায়।
বার্তায় বলা হয়, সাক্ষাতে বাংলাদেশে আইএমএফের কর্মকাণ্ড ও চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি ও এনসিপির অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। কর্মসংস্থানবিষয়ক কর্মসূচি, কাঠামোগত সংস্কার, কৃষকদের ভর্তুকি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষানীতি এবং সরকারের ফিসকাল ও আর্থিক পলিসি নিয়ে এনসিপির কর্মপন্থা আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এনসিপির পক্ষ থেকে ২৪ দফার আলোকে কীভাবে ভবিষ্যতে আর্থিক খাতে কাজ করা হবে এবং সংস্কারকে টেকসই করার জন্য কাজ করা হবে, সেগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা ও এনসিপির অবস্থান তুলে ধরা হয়।
এনসিপির পক্ষ থেকে যুগ্ম সদস্যসচিব ও আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক মুশফিকুর রহমান জোহান ও ট্রেজারার সাইফ মুস্তাফিজ উপস্থিত ছিলেন।
আর্থিক সংকটাপন্ন ইসলামিক শরিয়াভিত্তিক পাঁচ বেসরকারি ব্যাংক একীভূত করে আর্থিক সংকটাপন্ন ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ বেসরকারি ব্যাংক একীভূত করে একটি ব্যাংক করা হচ্ছে। এ–সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। নতুন ব্যাংকের জন্য দুটি নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি হলো ইউনাইটেড৩ মিনিট আগে
গত অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে (এপ্রিল–জুন) বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। আগের প্রান্তিকের চেয়ে প্রবৃদ্ধির হার কমলেও তার আগের অর্থবছরের চেয়ে বেড়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রবৃদ্ধির এই হিসাব দিয়েছে।১৭ মিনিট আগে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের ব্যক্তিগত আয়কর নথি ফাঁস হয়েছে। স্পর্শকাতর রিটার্নের তথ্য ফাঁস হওয়ার পর থেকেই এনবিআরের ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়। ইতিমধ্যে এ ঘটনায় এনবিআরের পক্ষে ঢাকার রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। কর অঞ্চল-৪-এর সহকারী কর কমিশনার আতাহার আলী খান...৪১ মিনিট আগে
বর্তমান ব্যাংকের উচ্চ সুদের ঋণ ব্যবসাবান্ধব না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাই আগামী মুদ্রানীতিতে সুদহার কমিয়ে সিঙ্গেল ডিজিটে আনার দাবি জানান তাঁরা। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে বৈঠকে এ দাবি জানান ব্যবসায়ীরা।৩ ঘণ্টা আগে