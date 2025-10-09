Ajker Patrika
আইএমএফের প্রতিনিধির সঙ্গে এনসিপি নেতাদের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গতকাল বুধবার দুপুরে আইএমএফের নবনিযুক্ত রেসিডেন্স রিপ্রেজেনটেটিভ ম্যাক্সিম ক্রিশকোর সঙ্গে এনসিপির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশে নবনিযুক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) রেসিডেন্স রিপ্রেজেনটেটিভ ম্যাক্সিম ক্রিশকোর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এনসিপি এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানায়।

বার্তায় বলা হয়, সাক্ষাতে বাংলাদেশে আইএমএফের কর্মকাণ্ড ও চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি ও এনসিপির অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। কর্মসংস্থানবিষয়ক কর্মসূচি, কাঠামোগত সংস্কার, কৃষকদের ভর্তুকি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষানীতি এবং সরকারের ফিসকাল ও আর্থিক পলিসি নিয়ে এনসিপির কর্মপন্থা আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এনসিপির পক্ষ থেকে ২৪ দফার আলোকে কীভাবে ভবিষ্যতে আর্থিক খাতে কাজ করা হবে এবং সংস্কারকে টেকসই করার জন্য কাজ করা হবে, সেগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা ও এনসিপির অবস্থান তুলে ধরা হয়।

এনসিপির পক্ষ থেকে যুগ্ম সদস্যসচিব ও আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক মুশফিকুর রহমান জোহান ও ট্রেজারার সাইফ মুস্তাফিজ উপস্থিত ছিলেন।

