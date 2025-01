বিজেএস ভাইভা অভিজ্ঞতা

প্রশ্ন: Bonafide title without notice কী? কোন আইনে আছে? ধারা কত?

উত্তর: সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ধারা ২৭(খ)।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

উত্তর: রিচার্ড নিক্সন।

প্রশ্ন: Contract which are not specifically enforceable কোন আইনে, কোন ধারায় বলা আছে? বিস্তারিত বলুন।

উত্তর: সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৭২-এর ২১ ধারা।

প্রশ্ন: একটি Specific Performance মামলায় বাদী ডিফেন্ডেন্ট ২ হিসেবে সরকারকে পক্ষভুক্ত করে, ডিফেন্ডেন্ট ১ হিসেবে ক-কে অন্তর্ভুক্ত করে। এখন, ‘ক’ নামক লোক বলল, চুক্তির বিষয়বস্তুতে আমার স্বার্থ আছে। সে পক্ষভুক্ত হতে পারবে?

উত্তর: হ্যাঁ, পারবে।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি পাঁচ ব্যাটারির মতো দেখতে অস্ত্র রাখার অপরাধে ১০ বছরের জেল খেটেছেন। আপিলের সময় শেষ। কোনো রেমেডি আছে?

উত্তর: হ্যাঁ, আছে।

প্রশ্ন: মিয়ানমার থেকে কিছু স্বর্ণ স্মাগলিং করা হলো। কোন আইনে মামলা হবে? ধারা কত? আপিল কোন ফোরামে করবে? আপিলের মেয়াদ কত দিন?

উত্তর: বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪। আপিল হবে হাইকোর্ট ডিভিশনে। তামাদির মেয়াদ ৩০ দিন।

প্রশ্ন: ধরুন, আপনি সহকারী বিচারক হয়েছেন। ডিসমিস অর্ডার দিলেন। পেশকার টাকা খেয়ে জাজমেন্ট পরিবর্তন করল। এখন কী করবেন?

উত্তর: জাজমেন্ট তৈরি করে লকারে বা কম্পিউটারে সুরক্ষিত রাখব এবং ওপেন কোর্টে প্রণয়ন করব। পেশকারকে সুযোগ দেব না।

প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস নিয়ে কী বই পড়েছেন?

উত্তর: মূলধারা-৭১, আমি বীরাঙ্গনা বলছি, বাংলাদেশ রক্তের ঋণ, দ্য রেড টেলিগ্রাম, দ্য রেপ অব বাংলাদেশ, নেতা ও পিতা, একাত্তরের দিনগুলি, একাত্তরের ডায়েরি।

প্রশ্ন: সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড কার লেখা?

উত্তর: অ্যালেন গিন্সবার্গ।

প্রশ্ন: কয়েকটা লাইন বলুন।

উত্তর: “Millions of babies watching the skies, Bellies swollen, with big round eyes, On the Jessore Road-long bamboo huts...”

প্রশ্ন: কবি কি যশোর সদরে গিয়েছিলেন? যশোর রোডটা কতটুকু জানেন?

উত্তর: হ্যাঁ, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে যশোর শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধে ভারতের চিফ অব স্টাফ কে ছিলেন?

উত্তর: রাফায়েল জ্যাকব।

প্রশ্ন: হেনরি কিসিঞ্জার কে ছিলেন?

উত্তর: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর।

প্রশ্ন: খন্দকার মোশতাক, বিভীষণ ও মীর জাফরের মধ্যে কাকে সমর্থন করেন? কেন করেন না?

উত্তর: তিনজনকেই করি না, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

প্রশ্ন: সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ুন।

উত্তর: পড়ে শোনালাম।

প্রশ্ন: কীভাবে বোঝা যাবে আপনি সৎ? প্রমাণ করুন। সুযোগ পেলে বিক্রি হয়ে যাবেন না, এটা কীভাবে বোঝা যাবে?

উত্তর: সৎ থাকাকে আমি উপভোগ করি। অসততা আমাকে মানসিক পীড়া দেয়। সুযোগ পেলে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব।

অনুলিখন: শাহ বিলিয়া জুলফিকার