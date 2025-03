আইইএলটিএস লিসনিং (পর্ব-৬.৪)

(গত সংখ্যার পর)

Signpost Language in Listening

লিসেনিংয়ে সাইন পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ

লিসেনিংয়ের রেকর্ডিংয়ে (ধারা বর্ণনায়) সাইন পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। এই সাইন পোস্ট শব্দগুলো (ফ্রেজ) অনেক কিছু বলে দেয়। এই ধরুন:

এটি কথার অবস্থান বলে দেয় (আমরা বর্ণনায় কোথায় আছি—ভূমিকা, মূলকথা, বর্ণনা, উদাহরণ, অনুচ্ছেদ অথবা উপসংহার), গতিমুখ নির্দেশ করে (বর্ণনা কোন দিকে যাচ্ছে) এবং বর্ণনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে, তা-ও।

এটি বুঝলে আমরা জানতে পারি, কথার ভাবধারাগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের কথা (একই রকম কিংবা বিরোধপূর্ণ), বক্তার মনোভাব (পজিটিভ না নেগেটিভ) আর কথার ক্রমবিন্যাস (কোনটার পর কোনটা আসবে)।

এটি ভাবধারার সাবলীল স্থানান্তর (একটির পর একটি) ঘটিয়ে সহজতর ঘটনাপ্রবাহ নিশ্চিত করে। ফলে ভাবধারাগুলো হয়ে ওঠে ছেদহীন।

সুতরাং রেকর্ডিংয়ে আপনার হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। হারিয়ে গেলেও আবার খেই ফিরিয়ে পাওয়া বড় কোনো বিষয় নয়।

উদাহরণে শিক্ষণীয় বিষয়াদির বিশদ বিশ্লেষণ

Cambridge 10 /Test 1

রেকর্ডিং শোনার পূর্বে প্রশ্নপত্রের বিশ্লেষণ (রেকর্ডিং শোনার পূর্বে প্রশ্নপত্রের একটি বিশদ বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো)

টেপ স্ক্রিপ্ট

I’d like to welcome you all here today. My name’s Sandy Fisher and I’m one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club I’ll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our recently refurbished fitness suite (Q 11 &Q 12) has all the latest exercise equipment including ten new running machines, and a wide range of weight-training machines. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan, outlining what you should try to achieve within a six-week period (Q 15) . This will then be reviewed at the end of the six weeks. That would be a great help. One of our personal trainers will then go through this with you.

The trainer will then take you through the safety rules (Q 14) for using the equipment in the fitness suite. During your next exercise session a personal trainer will work with you to make sure you understand these.

টেপ স্ক্রিপ্টের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

১.এটি কথার অবস্থান বলে দিচ্ছে—আমরা বর্ণনায় কোথায় আছি— ভূমিকায়

২. বর্ণনার গতিমুখ নির্দেশ করছে—বর্ণনা কোন দিকে যাচ্ছে? কিছু তথ্য দিতে যাচ্ছে।

৩. ভাবধারাগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের কথা বলছে—একই রকম তথ্য। আগে কিছু সুবিধার কথা বলেছে, এখানেও বলছে।

৪. বর্ণনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে—এটা শেষের দিকের কথা।

৫. বক্তার মনোভাব (পজিটিভ)

৬. কথার ক্রমবিন্যাস (কোনটার পর কোনটা আসবে)।

অনুশীলন: সাইন পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের অর্থগুলো জানুন। লিসেনিং অনুশীলনের পূর্বে প্রশ্নপত্রের সঙ্গে টেপ স্ক্রিপ্ট মিলিয়ে দেখুন (কেমব্রিজ বুকলেটে অনেক লিসনিং প্রশ্ন (বাস্তব) দেওয়া আছে। তা ছাড়া ইন্টারনেটে অনেক লিসনিং প্রশ্ন পাবেন)। টেপ স্ক্রিপ্টের সাইন পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজগুলো দাগান। এবার বোঝার চেষ্টা করুন, ওগুলো কেন এবং কী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

