আইইএলটিএস লিসনিং (পর্ব-৯.৬)

Write one word and/or a number for each answer: এখানে প্রশ্নের জবাব হতে পারে:

Complete the notes below: এটি ‘নোট কমপ্লিশন’ টাইপ টাস্ক।

২। টাইটেল পড়া

Family Excursions

এখানে একটি পারিবারিক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বিষয়ে বলা হয়েছে। কেবল শিরোনামের দিকে চোখ বুলিয়েই সম্যক ধারণা নেওয়া গেল যে ১-১০ নম্বর প্রশ্ন ভ্রমণ বিষয়ে হবে।

৩। সাব-টাইটেল পড়া

Farm visit (1-4): উপ-শিরোনামগুলো পুনরায় প্রশ্নগুচ্ছগুলো কী বিষয়ে হবে তা বলে দিচ্ছে। ১-৪ নম্বর প্রশ্ন: পারিবারিক ভ্রমণবিষয়ক।

Cycling trips (5-9): ৫-৯ নম্বর প্রশ্ন: সাইকেল আরোহণবিষয়ক।

Cost (10): ১০ নম্বর প্রশ্ন: খরচবিষয়ক। উপ-শিরোনামে

প্রতিটি প্রশ্নগুচ্ছ একই বিষয়ের ওপর বলছে। এগুলোকে তালিকাভুক্ত বিষয়ও বলে। বিষয়গুলো একই রকম হয়। সুতরাং অনুমান করা খুব সহজ হয়।

৪। উদাহরণ খেয়াল করা

Example: Travel on an old steamship.

উদাহরণটি খেয়াল করা প্রয়োজন। এখানে রেকর্ডিংয়ে সরাসরি কথাগুলো বলে, কোনো প্যারাফ্রেজ ছাড়াই। তা ছাড়া শুরুতেই এমনটি করার উদ্দেশ্য হলো পুরো ‘পরীক্ষার পরিবেশ’-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

৫। কি পয়েন্টস (Key Points)

Can take photos of the .... that surround the lake.

এখানে ১ নম্বর প্রশ্নে ‘কি পয়েন্ট’- [photos/ surround the lake] তড়িঘড়ি পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে নিই। রেকর্ডিং শোনার সময় সঠিক উত্তরটি খুঁজে পেতে এটি কাজে দেবে।

৬। বুলেট পয়েন্টস (যদি থাকে) এর দিকে খেয়াল করা।

Can take photos ....

Children can help ....

বুলেট পয়েন্ট খেয়াল করলে রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে তাল মেলানো (প্রশ্নের টেক্সট অনুসরণ করা) সহজ হয়। তা ছাড়া প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর অনুমান করা যায়।

৭। প্রশ্নগুলো খেয়াল করা এখানে প্রশ্নগুলো নম্বর দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন নম্বরগুলো পেনসিল দিয়ে গোল করে চিহ্নিত করুন, যাতে করে রেকর্ডিং চলার সময় শুনে শুনে প্রশ্নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশ্নের টেক্সট অনুসরণ করে সঠিক উত্তর দেওয়া যায়। এমনটি করলে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

৮। প্রশ্নের বামে/ ডানে খেয়াল করা

Can take photos of the I ..... that surround lake.

প্রশ্নের বাম/ ডান পাশে মডিফায়ার বা ক্লু থাকে। এখানে ক্লু হলো ফটোস। এই মডিফায়ার/ ক্লুর ওপর নির্ভর করে সঠিক উত্তর নির্ধারিত হয়। মডিফায়ার পরিবর্তন হলে উত্তরও পরিবর্তিত হয়।

৯। উত্তর অনুমান করা

Can take photos of the ..... that surround the lake.

প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর অনুমান করতে পারলে উত্তর সম্পর্কে ধারণা হয়ে যায়। তখন রেকর্ডিং শুনে উত্তরগুলো সহজেই ধরে ফেলা যায়। এখানে সম্ভাব্য উত্তর হবে কোনো একটা ফিচার, যেটা লেকটাকে ঘিরে রেখেছে।

