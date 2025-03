আইইএলটিএস লিসেনিং (পর্ব-৮.১)

[গত সংখ্যার পর]

অনেক সময় কাছাকাছি শব্দ দিয়ে, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কিংবা একাধিক বিষয় তালিকাভুক্তির মাধ্যমে কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়। একই আকার-আকৃতিতে অভিন্ন কাঠামোগত ব্যাকরণে গঠিত বাক্যে শব্দগুলো (ফ্রেজ, ক্লজ) অনেক সময় একই মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। তখন তারা হয়ে ওঠে প্যারালাল স্ট্রাকচার। এ নিয়ে আমাদের আজকের পাঠদান।

‘The fool doth think he is wise,

but the wise man knows himself to be a fool.’

- William Shakespeare

⊲ Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me.

⊲ What you see is what

you get.

⊲ If the shoe fits, wear it.

⊲ You can’t have your cake and eat it too.

⊲ You can’t judge a book by its cover.

⊲ I like to play basketball, to watch movies, and

to eat food.

⊲ I like playing basketball, watching movies, and eating food.

⊲ Cats are kind, caring,

and cute.

প্রারম্ভিক

লিসেনিংয়ে বক্তা যখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে কথা বলে, তখন অনেক ক্ষেত্রে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করে, শব্দগুলোকে একই কাঠামো বা একই ফর্মে বলে, অভিন্ন ব্যাকরণগত কাঠামো বা আকার-আকৃতিতে বলে কিংবা এমনভাবে বলে, যেন একই রকম শোনায়। এ কৌশলগত পদ্ধতিকে প্যারালাল স্ট্রাকচার বলে। আমাদের প্রতিদিনের কাজে বা লেখায় যখন একাধিক বিষয় এসে যায়, তখন সেগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা বাক্যে লিখতে পারি, আবার এক বাক্যেও লিখতে পারি। এক বাক্যে একটির পর একটি লিখলে কিংবা অভিন্ন ব্যাকরণগত কাঠামো বা আকার-আকৃতিতে সাজালে তা বুঝতে সুবিধা হয়।

পরীক্ষার্থীরা যে সমস্যায় ভোগে

বিষয়টি অনেকের জানা থাকে না বিধায় তারা এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর অনুমান করা তথা সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে অনেক বেগ পায়।

এখানে যেসব দক্ষতা দেখা হয়

লেখা বা কথায় ব্যবহৃত প্যারালাল স্ট্রাকচারের অর্থ ও ব্যবহার বুঝতে পারা।

প্যারালাল স্ট্রাকচার কী ও কেন

যখন এক বা একাধিক বাক্যে অর্থগত, শব্দগত, কাঠামোগত, ফর্ম বা ব্যাকরণগত মিল থাকে অথবা একই রকম শোনায়, তখন ওই বাক্য বা বাক্যসমষ্টিকে প্যারালাল স্ট্রাকচার বলা হয়। প্যারালেলিজম বা প্যারালাল কনস্ট্রাকশনও বলা হয়। প্যারালাল স্ট্রাকচার একটি বাক্যে হতে পারে, একাধিক বাক্যেও হতে পারে। এ পদ্ধতি বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ তৈরি করে, লেখায় ভারসাম্য আনে তথা লেখার কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়।

[পর্ব-৮.২ আগামী সংখ্যায়]

