ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

ক্রীড়া ডেস্ক    

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

বুলাওয়েতে গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে ২৭ রানে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে ভারত-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। আজকের জয়ী দল ৬ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

সেমিফাইনাল

ভারত-আফগানিস্তান

বেলা ১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

