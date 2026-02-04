ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

বুলাওয়েতে গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে ২৭ রানে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে ভারত-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। আজকের জয়ী দল ৬ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
সেমিফাইনাল
ভারত-আফগানিস্তান
বেলা ১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১