অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার ৪ দিন পর অ্যাথলেটের মৃত্যু

চীনের চেংদুতে চলছে ওয়ার্ল্ড গেমস। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অসুস্থ হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন ইতালির ওরিয়েন্টিয়ারিং অ্যাথলেট মাত্তিয়া দেবের্তোলিস। গত ৮ আগস্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান দেবোর্তোলিস। এর চার দিন পর গতকাল মারা যান ২৯ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট।
অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন সব খেলাধুলা নিয়ে প্রতি চার বছর পর পর হয়ে থাকে ওয়ার্ল্ড গেমস। আয়োজন চীন এবং আন্তর্জাতিক ওরিয়েন্টিং ফেডারেশন এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পর দেবের্তোলিসকে চীনের শীর্ষস্থানীয় এক চিকিৎসা কেন্দ্রে দ্রুত ভর্তি করা হয় এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে না ফেরার দেশে চলে যান দেবের্তোলিস। তবে ঠিক কী কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তিনি, তাঁর মৃত্যুর কারণই বা কী—সে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।
ওরিয়েন্টিয়ারিং এমন এক ধরনের খেলা যেখানে অ্যাথলেটরা মানচিত্র ও কম্পাস ব্যবহার করে চিহ্নহীন রুটে নির্ধারিত পয়েন্টে পৌঁছান। যত দ্রুত সম্ভব পুরো পুরো রুট সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। চেংদুর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে যখন ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন প্রতিযোগীরা, তখন ছিল তীব্র গরম। আর্দ্রতাও ছিল। তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি। পুরুষদের মাঝারি দূরত্বের ফাইনালে অংশ নেওয়ার সময়ই দেবের্তোলিস জ্ঞান হারান।
দেবের্তোলিসের ইভেন্টে জয়ী হয়েছেন সুইজারল্যান্ডের রিকার্দো রাঙ্কান। তিনি সময় নিয়েছেন ৪৫ মিনিট ২২ সেকেন্ড। ওয়ার্ল্ড গেমসের এটি ১২তম আসর। চলবে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত।