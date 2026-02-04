চলে গেলেন ক্রীড়া সংগঠক এম এ লতিফ

বিকেএসপির সাবেক মহাপরিচালক ছিলেন খান। তবে এটাই তাঁর শেষ পরিচয় নয়। ২০০৭ সালে তিনি বিসিবির অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য ছিলেন। সেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল লতিফ আর নেই। আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সিএমএইচে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।
ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) আব্দুল লতিফের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেটের দীর্ঘ ও গৌরবময় সম্পর্ক ছিল। তিনি বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনেরও অভিজ্ঞতা তাঁর। এর আগে দক্ষ প্রশাসক হিসেবে এম এ লতিফ ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিকেএসপির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন ফেডারেশনে সংস্কারের অংশ হিসেবে তাঁকে বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। মৃত্যুর আগপর্যন্ত সেই দায়িত্বে ছিলেন এম এ লতিফ।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল লতিফ খানের নামাজে জানাজা আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) জোহরের নামাজের পর ঢাকার বারিধারা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে সামরিক কবরস্থানে দাফন করা হবে। তাঁর শোক প্রকাশ করেছে বিসিবি।