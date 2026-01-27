হোম > খেলা > অন্য খেলা

অপ্রতিরোধ্য ভারতকে কি হারাতে পারবে জিম্বাবুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে আজ মুখোমুখি ভারত-জিম্বাবুয়ে। ছবি: সংগৃহীত

গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের কাছে হেরেছে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটা পরিত্যক্ত হওয়ায় মূলত সুপার সিক্সে উঠেছে জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় বুলাওয়েতে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-ভারত যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্স ম্যাচ। ভারত গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতেই উঠেছে সুপার পর্বে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ভারত-জিম্বাবুয়ে

বেলা ১১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

প্রথম টি-টোয়েন্টি

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

রাত ১০টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

টেনিস খেলা সরাসরি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সকাল ৬টা ৩০মিনিট

সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

