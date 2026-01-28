রাতে মাঠে নামছে রিয়াল-বার্সা, খেলা দেখবেন কোথায়

চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্ব শেষ হবে আজ রাতে। শেষ রাতে রয়েছে একগাদা ম্যাচ। রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে বেনফিকার। কোপেনহেগেনের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়নস লিগের সবগুলো ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। সন্ধ্যা ৭টায় সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ডর্টমুন্ড-ইন্টার মিলান
বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
বার্সেলোনা-কোপেনহেগেন
লিভারপুল-কারাবাগ
আর্সেনাল-কাইরাত
আইন্দোহফেন-বায়ার্ন
ম্যানসিটি-গ্যালাতাসারাই
এইনট্রাখট-টটেনহাম
পিএসজি-নিউক্যাসল
নাপোলি-চেলসি
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ