টি-টোয়েন্টি সিরিজও কি জিতবে ইংল্যান্ড

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। আজ দল দুটি মুখোমুখি হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে পাল্লেকেলেতে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে চলছে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
প্রথম টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ৫
উইমেনস প্রিমিয়ার লিগ
গুজরাট জায়ান্টস-মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল
আলকারাস-জভেরেভ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
জোকোভিচ-সিনার
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫