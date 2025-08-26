হোম > খেলা > অন্য খেলা

এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে বাংলাদেশ দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিমানবন্দরে বাংলাদেশ হকি দল। ছবি: বাহফে

এশিয়া কাপ খেলতে আজ ভারতে পা রেখেছে বাংলাদেশ হকি দল। কলকাতা থেকে রাতে টুর্নামেন্টের মূল ভেন্যু বিহারের রাজগীরে পৌঁছানোর কথা তাদের।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা হওয়ার আগে প্রধান কোচ মশিউর রহমান বিপ্লব সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘শেষ ১৪ দিনে ছেলেরা সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি বিশ্বাস করি, তারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারলে ভালো কিছু উপহার দিতে পারবে।’

২৯ আগস্ট শুরু হবে এশিয়া কাপ। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে। দুই গ্রুপের সেরা দুটি দল খেলবে সুপার ফোরে। বাংলাদেশের আগে বিহারে পৌঁছেছে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও জাপান।

এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে তৃতীয় হয়ে মূল আসরে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও শেষ মুহূর্তে সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় তাদের পরিবর্তে অংশ নিচ্ছে লাল-সবুজের দল। তার পরেও প্রস্তুতি নিয়ে কিছুটা শঙ্কা রয়েছে। জুলাই মাসে ১২ দিনের ফিটনেস ক্যাম্পের পর মূল প্রস্তুতির জন্য মাত্র ১৪ দিন সময় পেয়েছে খেলোয়াড়রা। তাছাড়া গত এপ্রিলের পর থেকে কোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় অংশ না নেওয়ায় ম্যাচ ফিটনেসের ঘাটতিও রয়েছে।

