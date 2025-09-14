হোম > চাকরি > সরকারি

পিএসসির বিশাল নিয়োগ: প্রধান শিক্ষক ও সিনিয়র স্টাফ নার্স-সহ ২,৮২৫ পদে আবেদন করুন

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরে শূন্য পদে বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৩১ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯ম থেকে ১২ তম গ্রেডের মোট ২ হাজার ৮২৫টি পদে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ:

১. সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ৩টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২. সহকারী পরিচালক (প্রেস)

পদসংখ্যা: ১টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকসহ মুদ্রণে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৩ বছর

৩. পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি/পরিসংখ্যান বা গণিত বিষয়ে সেকেন্ড ক্লাস মাস্টার্স ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৪. ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল)

পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি-ইন-ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল বিষয়ে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৫. ওয়ার্কসপ সুপার (ইলেকট্রনিকস)

পদসংখ্যা: ২টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস) বিষয়ে ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৬. ওয়ার্কসপ সুপার (আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন)

পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন আর্কিটেকচার বিষয়ে ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৭. শিল্পনির্দেশক/গ্রাফিক শিল্পনির্দেশক/দৃশ্য পটকার (গ্রেড-২)

পদসংখ্যা: ২টি (স্থায়ী ১ টি, অস্থায়ী ১ টি)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ টেলিভিশন)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএফএ বা বিএফএ ডিগ্রি এবং ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর

৮. চিত্রগ্রাহক (গ্রেড-২)

পদসংখ্যা: ৬টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ টেলিভিশন)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি এবং ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৯. সহকারী পরিচালক (দৃশ্যসজ্জা ও রেখায়ন প্রশিক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: চারু ও কারুকলা বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১০. সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)

পদসংখ্যা: ৭টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)-সহ আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১১. সহকারী প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ১৭টি (স্থায়ী/অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১২. সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)।

গ্রেড: ৯ ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১৩. ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ২টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) এবং ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১৪. ফটো টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৩টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা অথবা ফটো টেকনিশিয়ান ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ স্নাতক ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১৫. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ডাটা টেলি কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং)

পদসংখ্যা: ৩টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডাটা কমিউনিকেশন/কম্পিউটার টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১৬. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)

পদসংখ্যা: ৫টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার/কম্পিউটার সায়েন্স টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১৭. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/কেমিক্যাল)

পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১৮. জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/আর্কিটেকচার)

পদসংখ্যা: ৫টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: আর্কিটেকচার টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

১৯. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রনিকস)

পদসংখ্যা: ৯০টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিকস/ইলেকট্রো মেডিকেল/ভোকেশনাল এডুকেশন (জেনারেল ইলেকট্রনিকস) টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২০. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ফার্মমেশিনারি)

পদসংখ্যা: ১৫৩টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পাওয়ার/অটোমোবাইল/অ্যাগ্রিকালচার/ভোকেশনাল এডুকেশন (ফার্মমেশিনারি) টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২১. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)

পদসংখ্যা: ৮৯টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং/পাওয়ার/ভোকেশনাল এডুকেশন (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং) টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২২. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন)

পদসংখ্যা: ৬০টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি/ভোকেশনাল এডুকেশন (ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন) টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২৩. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/সিভিল কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সেফটি)

পদসংখ্যা: ২০টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল/আর্কিটেকচার/সিভিল উড/সার্ভেয়িং/এনভায়রনমেন্ট/কনস্ট্রাকশন/আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২৪. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং)

পদসংখ্যা: ৩৮টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিশারিজ/অ্যাগ্রিকালচার টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২৫. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং)

পদসংখ্যা: ৪০টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/মেকাট্রনিকস/মাইন অ্যান্ড মাইন সার্ভে/ভোকেশনাল এডুকেশন (মেশিনিস্ট) টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২৬. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/মেশিন অপারেশন বেসিকস)

পদসংখ্যা: ৯৯টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) এবং ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২৭. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/কম্পিউটার)

পদসংখ্যা: ৮১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি/ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২৮. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং)

পদসংখ্যা: ৬৪টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল/আর্কিটেকচার/সিভিল উড/সার্ভেয়িং/এনভায়রনমেন্ট/কনস্ট্রাকশন/আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

২৯. সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার

পদসংখ্যা: ১৪টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৩০. সিনিয়র স্টাফ নার্স

পদসংখ্যা: ৮২৮টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত।

গ্রেড: ১০ ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৩১. প্রধান শিক্ষক

পদসংখ্যা: ১,১২২টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

গ্রেড: ১১ ও ১২ তম

বেতন স্কেল: প্রশিক্ষণবিহীনদের জন্য ১২,৫০০-৩০, ২৩০ টাকা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ১১,৩০০-২৭, ৩০০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৩২. জনসংযোগ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি; সাংবাদিকতায় ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার।

গ্রেড: ১২ তম

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭, ৩০০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম ও সময়সীমা

প্রার্থীদের টেলিটকের ওয়েবসাইট অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নির্ধারিত আবেদনপত্র (BPSC Form-5A) পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, দুপুর ১২টা।

আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ: ২০ অক্টোবর, ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টা।

এই বিশাল নিয়োগের বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে পিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন অথবা এখানে ক্লিক করুন।

