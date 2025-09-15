হোম > চাকরি > সরকারি

৯২ কর্মী নেবে টেলিকমিউনিকেশন্স

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডে (বিটিসিএস) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিটিসিএলে সহকারী ব্যবস্থাপকের শূন্য পদে মোট ৯২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি)।

পদসংখ্যা: ৯২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার বা তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি স্নাতক (প্রকৌশল) ডিগ্রি বা সমমানের বিদেশি ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদন ফি: ২৩০ টাকা (অফেরতযোগ্য)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

বেতন: ৩০,৮০০-৭৭,৮৩০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: সরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতনের বাইরে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

