হোম > চাকরি > সরকারি

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনে ১৪৩ জনের চাকরি সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নেত্রকোণা জেলা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৭ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ।

পদ সংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদ সংখ্যা: ১৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্টোর কিপার।

পদ সংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়ি চালক।

পদ সংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।

পদ সংখ্যা: ১০৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট।

পদ সংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪৪ পদে বড় নিয়োগ

সমবায় অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর

নার্স নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর

পিএসসির নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রশ্ন ২৮০ টাকায় বিক্রি, হোতা গ্রেপ্তার

লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ

ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে ৬ পদে চাকরির সুযোগ

১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বেতনে বিদ্যুৎ কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাছাই পরীক্ষার সূচি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা