হোম > চাকরি > সরকারি

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১১২

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের বিভিন্ন পদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১১২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন) মৌসুমী দাস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর (৫৮), ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর (৩৯) ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (১৫)।

তিনটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮ সেপ্টেম্বর তিনটি পদে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সম্পর্কিত

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ১০ অক্টোবর

৪১ কর্মী নেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

৩৩ কর্মী নেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পিএসসির এমসিকিউ পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের পরীক্ষার সূচি

৬৩ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

১১ পদে চাকরি দেবে পরমাণু শক্তি কমিশন

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা