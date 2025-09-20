বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ অক্টোবর এ পরীক্ষা শুরু হবে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সিকিউরিটি সুপারভাইজার, ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং হেলপার। এর আগে, এ পদগুলোর লিখিত পরীক্ষা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১০ অক্টোবর (শুক্রবার) বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত প্রথম দুটি পদের পরীক্ষা বুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
হেলপার পদের কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র আর কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা চানখাঁরপুলে অবস্থিত শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজ কেন্দ্রে পরদিন (১১ অক্টোবর) একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র অনুযায়ী প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে।
প্রার্থীদের আবেদন দাখিলের সময় প্রদত্ত মোবাইলে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে পাঠানো এসএমএস অনুযায়ী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।