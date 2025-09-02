ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরির সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ২৪টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা শুধু ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট এবং অনলাইন ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি