কারা অধিদপ্তরের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৫৬

কারা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে সাময়িকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এসব প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হয়। এতে ৫৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। কারা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক ও নিয়োগ কমিটির সভাপতি কর্নেল মো. তানভীর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো অফিস সহকারী, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট ও কারা সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিয়োগের আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সব সনদ, ডকুমেন্টস ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হবে। সাময়িকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের পরবর্তী সময়ে যোগ্যতার বা কাগজপত্রাদির ঘাটতি ধরা পড়লে দুর্নীতি, সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা কোনো উল্লেখ্যযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ওই প্রার্থীর সাময়িক নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে।

ক্ষেত্রবিশেষে প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে। চাকরিতে নিয়োগের পর অযোগ্যতার শর্তাবলির কোনো তথ্য প্রকাশ পেলে বা প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদান করবে।

