খুলনার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে খুলনার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

খুলনা জেলা রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেহরির শেষ সময় ফজরের আজান ইফতারের সময় ★০১ ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫:১৫ ৫:১৭ ৬:০২ ০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ৫:১৪ ৫:১৬ ৬:০২ ০৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ৫:১৩ ৫:১৬ ৬:০৩ ০৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ৫:১৩ ৫:১৫ ৬:০৩ ০৫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫:১২ ৫:১৪ ৬:০৪ ০৬ ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫:১১ ৫:১৪ ৬:০৪ ০৭ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫:১১ ৫:১৩ ৬:০৫ ০৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ৫:১০ ৫:১২ ৬:০৫ ০৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ৫:০৯ ৫:১১ ৬:০৬ ১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ৫:০৮ ৫:১১ ৬:০৬ ১১ ০১ মার্চ ৫:০৮ ৫:১০ ৬:০৭ ১২ ০২ মার্চ ৫:০৭ ৫:১০ ৬:০৭ ১৩ ০৩ মার্চ ৫:০৬ ৫:০৯ ৬:০৮ ১৪ ০৪ মার্চ ৫:০৫ ৫:০৮ ৬:০৮ ১৫ ০৫ মার্চ ৫:০৪ ৫:০৭ ৬:০৮ ১৬ ০৬ মার্চ ৫:০৩ ৫:০৬ ৬:০৯ ১৭ ০৭ মার্চ ৫:০২ ৫:০৫ ৬:০৯ ১৮ ০৮ মার্চ ৫:০২ ৫:০৫ ৬:১০ ১৯ ০৯ মার্চ ৫:০১ ৫:০৪ ৬:১০ ২০ ১০ মার্চ ৫:০০ ৫:০৩ ৬:১০ ২১ ১১ মার্চ ৪: ৫৯ ৫:০২ ৬:১১ ২২ ১২ মার্চ ৪: ৫৮ ৫:০১ ৬:১১ ২৩ ১৩ মার্চ ৪: ৫৭ ৫:০০ ৬:১২ ২৪ ১৪ মার্চ ৪: ৫৬ ৪: ৫৯ ৬:১২ ২৫ ১৫ মার্চ ৪: ৫৫ ৪: ৫৮ ৬:১২ ২৬ ১৬ মার্চ ৪: ৫৪ ৪: ৫৭ ৬:১৩ ২৭ ১৭ মার্চ ৪: ৫৩ ৪: ৫৬ ৬:১৩ ২৮ ১৮ মার্চ ৪: ৫২ ৪: ৫৫ ৬:১৪ ২৯ ১৯ মার্চ ৪: ৫১ ৪: ৫৪ ৬:১৪ ৩০ ২০ মার্চ ৪: ৫০ ৪: ৫৩ ৬:১৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • খুলনার সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

