খুলনার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে খুলনার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
খুলনা জেলা
রমজান
তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
সেহরির শেষ সময়
ফজরের আজান
ইফতারের সময়
★০১
১৯ ফেব্রুয়ারি
৫:১৫
৫:১৭
৬:০২
০২
২০ ফেব্রুয়ারি
৫:১৪
৫:১৬
৬:০২
০৩
২১ ফেব্রুয়ারি
৫:১৩
৫:১৬
৬:০৩
০৪
২২ ফেব্রুয়ারি
৫:১৩
৫:১৫
৬:০৩
০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি
৫:১২
৫:১৪
৬:০৪
০৬
২৪ ফেব্রুয়ারি
৫:১১
৫:১৪
৬:০৪
০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি
৫:১১
৫:১৩
৬:০৫
০৮
২৬ ফেব্রুয়ারি
৫:১০
৫:১২
৬:০৫
০৯
২৭ ফেব্রুয়ারি
৫:০৯
৫:১১
৬:০৬
১০
২৮ ফেব্রুয়ারি
৫:০৮
৫:১১
৬:০৬
১১
০১ মার্চ
৫:০৮
৫:১০
৬:০৭
১২
০২ মার্চ
৫:০৭
৫:১০
৬:০৭
১৩
০৩ মার্চ
৫:০৬
৫:০৯
৬:০৮
১৪
০৪ মার্চ
৫:০৫
৫:০৮
৬:০৮
১৫
০৫ মার্চ
৫:০৪
৫:০৭
৬:০৮
১৬
০৬ মার্চ
৫:০৩
৫:০৬
৬:০৯
১৭
০৭ মার্চ
৫:০২
৫:০৫
৬:০৯
১৮
০৮ মার্চ
৫:০২
৫:০৫
৬:১০
১৯
০৯ মার্চ
৫:০১
৫:০৪
৬:১০
২০
১০ মার্চ
৫:০০
৫:০৩
৬:১০
২১
১১ মার্চ
৪: ৫৯
৫:০২
৬:১১
২২
১২ মার্চ
৪: ৫৮
৫:০১
৬:১১
২৩
১৩ মার্চ
৪: ৫৭
৫:০০
৬:১২
২৪
১৪ মার্চ
৪: ৫৬
৪: ৫৯
৬:১২
২৫
১৫ মার্চ
৪: ৫৫
৪: ৫৮
৬:১২
২৬
১৬ মার্চ
৪: ৫৪
৪: ৫৭
৬:১৩
২৭
১৭ মার্চ
৪: ৫৩
৪: ৫৬
৬:১৩
২৮
১৮ মার্চ
৪: ৫২
৪: ৫৫
৬:১৪
২৯
১৯ মার্চ
৪: ৫১
৪: ৫৪
৬:১৪
৩০
২০ মার্চ
৪: ৫০
৪: ৫৩
৬:১৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
- সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
- খুলনার সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।