ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি গোলাম আকবরের আহ্বান

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলা ও পৌরসভার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের এক মতবিনিময় সভা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) নগরীর বিভারলি হিলে রাউজান উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক জসীম উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই মতবিনিময় সভা হয়।
উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ও সাবেক রাষ্ট্রদূত গোলাম আকবর খোন্দকার।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে গোলাম আকবর খোন্দকার বলেন, চট্টগ্রাম-৬ রাউজান আসনসহ সারা দেশে আজ থেকে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে দলের ভেতরে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা এবং ঘরে ঘরে গিয়ে জনগণের কাছে দলীয় বার্তা পৌঁছে দেওয়া। তিনি বলেন, বিভক্তি নয়, ঐক্যই হবে রাজনৈতিকভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার মূল শক্তি।
সমাবেশে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা তাঁর বক্তব্যে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
উক্ত মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সভাপতি হাসান মোহাম্মদ জসীম, রাউজান পৌরসভা বিএনপির সভাপতি আবু আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইফতেখার উদ্দিন খানসহ বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।