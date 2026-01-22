হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কুমিল্লায় নির্বাচনের মিছিলে অসুস্থ হয়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু

কুমিল্লা প্রতিনিধি

মোহাম্মদ মমিন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার বুড়িচংয়ে নির্বাচনী মিছিলে অংশ নিতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বিএনপির এক ইউনিয়ন নেতার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম মোহাম্মদ মমিন মিয়া। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে ৪টার দিকে উপজেলার কোরপাই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলার মোকাম ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনির হোসেন। তিনি জানান, মমিন মিয়া মোকাম ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন

মনির হোসেন জানান, আজ বিকেল ৪টার দিকে কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জসীম উদ্দীনের পক্ষে বুড়িচং উপজেলার কোরপাই এলাকায় নির্বাচনী মিছিল হয়। মিছিলে মমিন মিয়া অংশ নেন। তিনি ওই মিছিলে ৪ নম্বর ওয়ার্ড নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন। মিছিল চলাকালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

