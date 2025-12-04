একমঞ্চে ৬১ চিকিৎসা গবেষণাপত্র উপস্থাপন

চট্টগ্রামে একমঞ্চে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ৬১টি গবেষণাপত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য খাতের বাস্তবচিত্র, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার শক্ত বার্তা উঠে এল। দেশি-বিদেশি গবেষকদের অংশগ্রহণে সাউদার্ন মেডিকেল কলেজ আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ‘এসএমসিএইচ সামিট ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হলো।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ৮টায় শুরু হয়ে দিনব্যাপী চলে এই সম্মেলন। এতে স্বাস্থ্যশিক্ষা, মেডিকেল কারিকুলাম, অ্যাক্রেডিটেশন, তথ্য ও প্রযুক্তি, মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, শিশুস্বাস্থ্য, লিভার, হৃদ্রোগ, চক্ষু, গণস্বাস্থ্য, বার্ধক্যজনিত রোগ, অণুজীববিদ্যা ও মৌলিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৬১টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়।
সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. ওমর ফারুক ইউসুফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন।
সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে আসা চারজন আন্তর্জাতিক গবেষক তাঁদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। এতে বাংলাদেশের চিকিৎসা গবেষণায় আন্তর্জাতিক সংযোগ ও মানোন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা।
দেশের খ্যাতিমান চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম এ ফয়েজ, বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. হুমায়ুন কবির তালুকদার, অধ্যাপক ডা. ইমরান বিন ইউনুস, অধ্যাপক ডা. খন্দকার এ কে আজাদ, শিশুবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মো. আবিদ হোসেন মোল্লা, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মো. রোবেদ আমীন, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সায়েবা আখতার, অধ্যাপক ডা. প্রদীপ কুমার দত্ত, অধ্যাপক ডা. অনুরুদ্ধ ঘোষ প্রমুখ।
সম্মেলনে চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষকেরা অংশগ্রহণ করেন। এতে সাউদার্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা চিকিৎসাবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি তাদের বৈজ্ঞানিক প্রকল্প ‘নেক্সট জেনারেশন ইনোভেটরস’ উপস্থাপন করেন।