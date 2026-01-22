হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চাঁদপুরে ট্রাকচাপায় শিশু নিহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুর শহরে রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আবু সাঈদ রাফিন (১৩) নামের সপ্তম শ্রেণির এক শিশু শিক্ষার্থী মারা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে শহরে চিকিৎসক অলিউর রহমানের বাড়ির সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাফিন শহরের নাজিরপাড়া সুফিয়া মঞ্জিলের ভাড়াটে মো. শাহিনের ছেলে এবং আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। গ্রামের বাড়ি জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের সাহাপুর এলাকার মিরপুরে।

আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাফিন বিদ্যালয় ছুটির পর বাসার উদ্দেশে ওই সড়ক পার হচ্ছিল। এ সময় ট্রাকটি তাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলে শিশুর মাথা ও পেটে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে লোকজন সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুমিল্লা মেডিকেলে রেফার করেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক। অ্যাম্বুলেন্সে কুমিল্লা নেওয়ার পথে শাহরাস্তির ওয়ারুক নামক স্থানে রাফিনের মৃত্যু হয়।

চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। চালক ও তার সহযোগীকে পাওয়া যায়নি। শিশুর লাশ সুরতহাল করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

