অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯ বছরের অপেক্ষা কি ফুরাবে জিম্বাবুয়ের

ক্রীড়া ডেস্ক    

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আট বছর পর মুখোমুখি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টিতে প্রথম দেখাতেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কেপটাউনে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেটে জিতেছিল জিম্বাবুয়ে। সেই ম্যাচের পর মাত্র দুবার টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়া। সেই দুটিতে অবশ্য হেরেছে জিম্বাবুয়ে। জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়ার সেই ম্যাচ দুটি হয়েছে ২০১৮ সালে। আট বছর পর আজ কলম্বোর প্রেমাদাসায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে মুখোমুখি হচ্ছে দল দুটি। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

কানাডা-আরব আমিরাত

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

নেদারল্যান্ডস-যুক্তরাষ্ট্র

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

