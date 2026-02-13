অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯ বছরের অপেক্ষা কি ফুরাবে জিম্বাবুয়ের

টি-টোয়েন্টিতে প্রথম দেখাতেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কেপটাউনে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেটে জিতেছিল জিম্বাবুয়ে। সেই ম্যাচের পর মাত্র দুবার টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়া। সেই দুটিতে অবশ্য হেরেছে জিম্বাবুয়ে। জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়ার সেই ম্যাচ দুটি হয়েছে ২০১৮ সালে। আট বছর পর আজ কলম্বোর প্রেমাদাসায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে মুখোমুখি হচ্ছে দল দুটি। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কানাডা-আরব আমিরাত
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
নেদারল্যান্ডস-যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি