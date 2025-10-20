হোম > খেলা > অন্য খেলা

শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

৬ জাতির ভলিবল টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচন করা হয়েছে আজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্টেডিয়ামে কাল থেকে শুরু সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন (কাভা) টুর্নামেন্ট। ৬ জাতির টুর্নামেন্টে স্বাগতিক বাংলাদেশের পাশাপাশি অংশ নিচ্ছে মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তান।

২০১৬ সালে সর্বশেষ কাভা কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এবার শিরোপা ধরে রাখার পথটা কঠিন হলেও আশা হারাচ্ছেন না কোচ রায়ান মাসাজেদি। আজ বিওএর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘এক মাস আগে প্রস্তুতি শুরু করেছি। দলে সিনিয়র খেলোয়াড় আছে। অনেকে আবার জুনিয়র যাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১০ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা আছে। অবশ্য এগুলোকে আমি অজুহাত হিসেবে দেখাচ্ছি না। শিরোপা জেতা কঠিন। তবে আমরা চেষ্টা করব ট্রফি জেতার।’মাসাজেদি আরও বলেন, ‘কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, তারাই শিরোপা জিতবে। এখানে তুর্কমেনিস্তান ভালো দল।

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ফাইনাল খেলা। তবে আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনা করে এগোব।’ ইরানি বংশোদ্ভূত কোচ আসার পর দলের উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন অধিনায়ক হরষিত বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘আধুনিক ভলিবলের অনেক কিছু আমরা জানতাম না। তিনি আসার পর আমরা চেষ্টা করেছি। অনেকটা উন্নতিও করেছি।’

উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে মালদ্বীপের। এরপর ২৪ অক্টোবর নেপাল, ২৪ অক্টোবর শ্রীলঙ্কা, ২৬ অক্টোবর তুর্কমেনিস্তান ও ২৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।

সম্পর্কিত

নভেম্বরে ঢাকায় মেয়েদের কাবাডি বিশ্বকাপ

ভারতীয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশের জারিফ

৬ বছর পর জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন নিয়াজ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরু ১৩ নভেম্বর

মেজর লিগ বেসবলে আসছে রোবট আম্পায়ার, যেভাবে কাজ করবে

নিজেকে ছাড়িয়ে এবার ২১০ কেজি ভার তুললেন মাবিয়া

প্রথমার্ধে সমতার পরও আমিরাতের কাছে বাংলাদেশের হার

১২ গোল হজম করে ফুটসালে অভিষেক বাংলাদেশের

যেখানে বোল্টের পাশে নোয়া লাইলস

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে শেষের দিক থেকে ‘প্রথম’ বাংলাদেশের রনি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা