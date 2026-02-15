হোম > খেলা > অন্য খেলা

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এবার কে জিতবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: এএফপি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হয় কি না, তা নিয়ে গত কয়েক দিনে শোনা যাচ্ছিল নানা কথাবার্তা। অবশেষে সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে আজ মাঠে গড়াচ্ছে এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে কলম্বোর প্রেমাদাসায় মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আগের আটবারের দেখায় ভারত জিতেছে ৭ ম্যাচ। পাকিস্তান জিতেছে এক ম্যাচ। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পাশাপাশি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

নেপাল-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

নামিবিয়া-যুক্তরাষ্ট্র

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ভারত-পাকিস্তান

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল খেলা সরাসরি

এফএ কাপ

আর্সেনাল-উইগান

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

