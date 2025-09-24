হোম > খেলা > অন্য খেলা

নিজেকে ছাড়িয়ে এবার ২১০ কেজি ভার তুললেন মাবিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় ভারোত্তলনে ৬৯ কেজি ওজনশ্রেণিতে অংশ নেন মাবিয়া। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় মহিলা ভারোত্তলকে মাবিয়া আক্তার সীমান্তর প্রতিদ্বন্দ্বী কে? এমন প্রশ্নে মাবিয়া হয়তো নিজের নামই নেবেন মাবিয়া। তা অবশ্য বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ ২০১৩ সাল থেকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছেন তিনি। এবার ১৮তম মহিলা জাতীয় সিনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় গড়লেন ক্যারিয়ারসেরা ভার তুললেন এই ভারোত্তোলক।

মাবিয়া খেলেছেন ৬৯ কেজি ওজনশ্রেণিতে। ক্যাপ্টেন এম.মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে স্ন্যাচে ৯২ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১৮ কেজিসহ মোট ২১০ কেজি ভার তোলেন তিনি। এর আগে তাঁর রেকর্ড ছিল ২০৪ কেজি। এই বছর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৭১ কেজি ওজনশ্রেণিতে।

২০১৬ গুয়াহাটি এসএ গেমসে সোনা জিতে মাবিয়ার কান্নার দৃশ্য ভাইরাল হয়ে পড়ে। ২০১৯ পোখারা এসএ গেমসেও শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখেন তিনি। আগামী বছর পাকিস্তানে হবে এসএ গেমসের ১৪তম আসর।

