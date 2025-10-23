যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের আরও এক পদক

বালিকাদের পর এবার যুব এশিয়ান গেমসে বালকদের কাবাডিতেও পদক পেল বাংলাদেশ। আজ বাহরাইনের ইসা স্পোর্টস সিটিতে বাহরাইনকে ১০৬-১৭ পয়েন্টে উড়িয়ে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল।
প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শুরুটা ছিল কঠিন। প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী ভারতের কাছে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় ইরানকে হারিয়ে। তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারালেও চতুর্থ ম্যাচে হেরে যায় থাইল্যান্ডের কাছে। ফাইনালের দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তান ও বাহরাইনকে হারালেও ফাইনালে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ৬ ম্যাচ শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে থাকে বাংলাদেশ।
এশিয়ান যুব গেমসের আগের দুটি আসরে অংশ নিয়েও কোনো পদক জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এবার কাবাডির হাত ধরে এল দুটি পদক। আজ অ্যাথলেটিকসে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে চতুর্থ হিটে অংশ নেয় শিপন মিয়া। ১১.১৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে হয়েছে পঞ্চম। ৩১ অ্যাথলেটের মধ্যে তার অবস্থান ১৭ তম। সেরা ১৬য় থাকতে পারলে সেমিফাইনালের দুয়ার খুলে যেত তার জন্য।
বক্সিংয়ে বালক বিভাগে ৫০ কেজি ওজনশ্রেণিতে শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয় বিক্রমার কাছে প্রাথমিক রাউন্ডে ৩-২ পয়েন্টে হেরে বাদ পড়েছে বাংলাদেশের আলী আসাদুল্লাহ।
তায়াকোয়ান্দোতে বালক বিভাগে শেষ ষোলো ভারতের দেবাশিষ দাসের কাছে ৮.০৭-৭. ৪৯ পয়েন্টে হেরেছে তাহিব হোসেন ওসমান। বালিকা বিভাগে ফিলিপাইনের আগুইলা ক্রিস্টেন আমব্রিয়েলের কাছে ৮.১৭-৭. ৪০ ব্যবধানে হারে সুহা রাফেয়া।